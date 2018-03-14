邮储银行偃师市支行开展“邮储银行公益日”活动

邮储银行偃师市支行切实履行企业社会责任、推动品牌建设，在全辖范围内组织开展邮爱公益基金和“3·20公益日”主题宣传活动，进一步营造了浓厚的公益宣传氛围，帮助贫困学生实现学习梦想。

邮储银行偃师市支行切实履行企业社会责任、推动品牌建设，在全辖范围内组织开展邮爱公益基金和“3·20公益日”主题宣传活动，进一步营造了浓厚的公益宣传氛围，帮助贫困学生实现学习梦想。 邮储银行偃师市支行切实履行企业社会责任、推动品牌建设，在全辖范围内组织开展邮爱公益基金和“3·20公益日”主题宣传活动，进一步营造了浓厚的公益宣传氛围，帮助贫困学生实现学习梦想。 此次活动是邮储银行积极回馈社会，践行普惠金融宗旨的体现，也是弘扬扶贫济困传统美德，落实党中央金融扶贫、精准扶贫的重要措施。为确保该活动取得实效，助推提升活动宣传效果，在省、市分行的统一安排和部署下，邮储银行偃师市支行及时与市分行联系并领取活动胸贴、海报、宣传折页等一系列活动宣传品并及时发放至各部门及县支行网点等一线部门。同时，要求辖内各二级支行立即在网点LED上滚动播放了“普惠万家，邮爱圆梦”、“3月20日——邮储银行公益日”等宣传内容，吸引广大群众积极关注和参与，营造出浓厚的活动氛围。 3月19日下午，为积极响应市分行号召，邮储银行偃师市支行分别组织行内各部门、二级支行发起“邮爱公益基金”的募捐，分别成立4个筹款小组，各部门员工积极做好邮爱公益基金募捐的传播工作，通过微信朋友圈等方式，发动客户和好友共同参与，助推活动宣传效果。 3月20日当天，该行分别组织了23名员工，深入大街小巷，左邻右舍，开展了“3·20邮爱公益日健步走”活动。组织员工深入当地最繁华的十字街、休闲 广场，通过发宣传单讲解的方式，将邮爱公益日宣传到当地流动人口中。活动期间，共累计发放宣传折页70余份，健步走人均步数超1万步。