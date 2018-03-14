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浅谈洛阳牡丹的起源（漫谈牡丹）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-23 10:21

　　“春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹。”关于洛阳牡丹的起源，有一个动人的传说。

　　相传很久以前，洛阳邙山脚下住着一对夫妇，他们中年得子，取名鹦哥。鹦哥10岁那年，村里流传怪病，爸爸死了，妈妈也奄奄一息，鹦哥决定到邙山顶的仙人台去挖灵芝草来救妈妈。经历了重重困难，他遇上一位白胡子老人，老人给了他一根碗口粗的大铁棒并告诉他，灵芝草救不了他妈妈，只有把铁棒磨成一把钥匙才有可能。鹦哥在小溪边不分昼夜地磨着，胳膊肿了，手也烂了，血一滴滴落在铁棒上，突然“啪”的一声，铁棒裂开，出现了一把金钥匙。老人指点鹦哥用金钥匙打开王母娘娘的炼丹房，取一粒仙丹救了母亲。鹦哥想到得病的众乡亲，便把丹葫芦倒了个底朝天，结果被发现了。鹦哥被天兵天将追赶，眼看被抓，便把仙丹全部撒下。白胡子老人变成了南极仙翁，他向王母娘娘求情放了鹦哥，并告诉鹦哥仙丹落在邙山上已经长出奇花，用它的根皮熬药，便可救人。后来，鹦哥的妈妈和乡亲们都得救了，因为这花是王母娘娘的仙丹变的，大家就叫它“母丹”，后来改为“牡丹”。

　　这个传说，也是洛阳牡丹源自北邙的说法。

　　近年，花卉界更倾向于的说法是：洛阳牡丹源自伏牛山区。

　　据专家考证，中国牡丹现存8个野生原始种、2个变种、1个亚种、1个变型，洛阳已发现的就有2个野生原始种，即紫斑牡丹和杨山牡丹。

　　紫斑牡丹为中原品种群的原始种之一，属国家三级保护植物。主要分布于华北和中原地区，河南省境内的东秦岭，即豫西的伏牛山区——洛阳的嵩县、栾川、宜阳皆有零星分布。

　　杨山牡丹主要用作育种的原始材料，为中原栽培牡丹品种群的原始种之一，也是现代栽培品种的鼻祖之一。杨山牡丹主要分布在河南西部的伏牛山区，生长在海拔800米～1200米的丘陵地带或山林灌木丛中，因在嵩县白河乡的杨山上被发现，故被定名为杨山牡丹。

　　牡丹是由芍药演变来的，尽管牡丹属木本植物，而芍药属草本植物。近年，植物学家又发现了一种介于芍药、牡丹中间的植物，这种植物究竟为何物？至今没有定论。

　　有史料记载，春秋时期，每年春季牡丹花开时节，杨山一带的百姓就会停下手中农活儿，在河边相聚，赏花游玩，妇女们会穿着盛装，佩戴牡丹，人们还要载歌载舞，把花瓣撒向河面。这可能算是最早的“牡丹花会”了。

　　牡丹由于其药用价值而受到关注，从药用到栽培观赏又经历了几百年的时间，现在较为一致的看法是牡丹栽培始于东晋。这是由于东晋大画家顾恺之的传世之作《洛神赋图》中出现了盛开在洛水之滨的牡丹花。由此，专家考证推论，牡丹的栽培观赏史已有1600年。

　　到了隋代，隋炀帝“辟地二百里为西苑，诏天下进花卉，易州进20箱牡丹”，洛阳牡丹进入规模化种植时期。（石蕴璞 整理）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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