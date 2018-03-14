西溪游园太康路至古城路段绿化忙

近日，西溪游园太康路至古城路段正在紧张进行绿化施工。该标段游园建成后，西溪游园将全线连通，形成独特的狭长形小游园景观。

修剪迎春花苗，绿化护坡 赵佳 摄

近日，西溪游园太康路至古城路段正在紧张进行绿化施工。该标段游园建成后，西溪游园将全线连通，形成独特的狭长形小游园景观。

市城市管理局相关负责人介绍，西溪游园原名西干渠游园，整体北起古城路，南至伊洛路，东临望春门街，西到王城大道，全长3.58公里，被道路分割为5个独立的小游园(即5个标段)，胜利渠、古洛渠南北向穿园而过，绿植丰富、绿水潺潺，环境优美，是我市典型的狭长形小游园。

今年之前，西溪游园除太康路至古城路段因配合市政工程建设暂未施工外，其他4个标段均已完工投用，共栽植地被植物3万余平方米，建设健康步道约4000米、拱桥4座，投用后受到周边居民好评。今年开春，随着市政工程进展，该游园最后一个标段——太康路至古城路段开工建设。

“近段时间，王城大道等道路移栽苗木较多，西溪游园太康路至古城路段的绿化充分利用这些移栽苗木，栽植银杏、广玉兰、枇杷、雪松、海棠、樱花、栾树等，打造常绿树种与开花植物组团搭配的绿化效果。”该负责人说，此标段游园面积6万多平方米，其中绿化面积约4.7万平方米。截至目前，绿化总量已完成约一半，大型乔木及部分地被植物栽植完毕，游园北部绿化效果初现。

此外，该标段西溪游园内还将修建3处公厕，新建3个较大的休闲广场供游人休憩、健身，游园步道分布在水渠两侧，两座小桥跨水渠而过，连通东西。（洛阳日报记者 赵佳）