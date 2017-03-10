第四套人民币部分券别5月退市 这些纸币“身价”将上涨

您还记得绿色的2元面额人民币吗？再过一个多月，它就要退出流通市场了。昨日，央行发布公告称，经国务院批准，中国人民银行决定自2018年5月1日起停止第四套人民币100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角纸币和1角硬币在市场上流通(通俗说法叫退市)。也就是说，从今年5月1日起，这些钱再也不能用来买东西了。

第四套人民币(网络图片)

您还记得绿色的2元面额人民币吗？再过一个多月，它就要退出流通市场了。昨日，央行发布公告称，经国务院批准，中国人民银行决定自2018年5月1日起停止第四套人民币100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角纸币和1角硬币在市场上流通(通俗说法叫退市)。也就是说，从今年5月1日起，这些钱再也不能用来买东西了。

如果家里有这些钱怎么办？届时您可以选择到银行兑换成流通中的人民币，也可以收藏起来等待升值。我市收藏专家预测，未来3个月，这些人民币的“身价”会明显上涨。

回顾

1987年开始发行，共有9种面额

对不少80后、90后来说，第四套人民币承载着他们对钱币的最初记忆；而对大多数60后、70后来说，第四套人民币则见证着家庭财富的增长。让我们一起跟随中国人民银行洛阳中心支行的工作人员回顾一下吧——

1987年，随着改革开放不断深入，国民经济迅速发展，为了方便流通使用和交易结算，中国人民银行于当年4月27日开始发行第四套人民币。第四套人民币共有9种面额，分别是1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元、50元、100元，其中1角、5角、1元有纸币、硬币两种样式。

与之前的几套人民币相比，第四套人民币在设计和工艺上明显提高。正是从这套人民币开始，主币上开始出现盲文黑点符号，方便残疾人使用。同时，本套人民币还化“繁”为“简”、改旧字形为新字形，方便大家识别。例如，将此前人民币上的繁体字“國、圓”分别更换为简体字“国、圆”。

据悉，在第四套人民币中，除1角、5角纸币和1元硬币可以继续使用外，其他几种从今年5月1日起都将退市。

兑换

今年5月1日至明年4月30日，各银行均可办理

您家还有第四套人民币吗？昨日，记者询问多位市民和网友发现，不少人留有一些1元、2元、5元等小面额的纸币。

“小时候收的压岁钱，我妈帮我存着，长大了也没舍得花，没想到赶上退市了。”市民刘先生说，他家里大概有2元、5元的纸币近百张，还是全新连号的。

“我有一捆儿2元的，忘了咋留下来的，放那儿好多年没动了。”市民黄女士说，第四套人民币退市的消息这几年传了好几次，她想留着作为纪念。

“我前几天还收到几枚第四套人民币的1角硬币！”网友“小曦”说，那种硬币没有现在常见的1角硬币亮，既然马上要退市了，她就不打算花了。

从央行的公告来看，即将退市的这些人民币可以集中兑换，期限为今年5月1日至明年4月30日。在此期间，持有者可到各银行营业网点进行兑换。

需要注意的是，集中兑换期结束后，持有者就要到中国人民银行分支机构选定的银行办理兑换了。

收藏

小额全新币升值潜力较大

除了兑换，不少退市人民币还会进入收藏市场。昨日，央行发布公告没多久，记者登录网络上几个知名的钱币交易论坛发现，关于第四套人民币的讨论异常火热。

在几个曾挂出第四套人民币交易价格的网帖下方，发帖者表示，上述价格已有变动，目前没有具体价格，也不再接受询价。

“对于即将退市的钱币，收藏市场反应是很快的。”我市收藏界专家常振华表示，原则上，流通中的货币不允许交易，很多品种有价无市，但退市后就可以按照市场行情买卖了，因此不少币商在“捂货惜售”。

5月1日之后，这些人民币会升值吗？记者走访我市多家邮币卡经营商，大家普遍持肯定态度。参照第三套人民币退市后的市场反应，不少邮币卡经营商预测，未来3个月，第四套人民币中退市的品种都将出现不同程度上涨。

“一般情况下，退市的人民币价格会经历一个从上涨到下跌再到平稳的过程。”常振华预计，因为第四套人民币的存量并不算小，所以在市场炒作期过后，下半年价格会迎来小幅下跌，明年价格将趋于平稳，“但长远来看，肯定是有升值潜力的”。他举例说，第三套人民币在2000年退出流通市场，当时，一套全新的第三套人民币价格约为200元，如今价格已涨至2000元。

市民手中的钱币收购价如何？记者走访市场了解到，目前，1990年版的2角纸币，报价约为每张4元至6元；1990年版的2元、5元纸币，报价约为每张15元至20元；同年版本的50元和100元纸币，报价为每张120元至130元；同年版本的10元纸币，报价为每张40元。

常振华表示，从邮币卡市场的特点来看，小面额的币种往往比大面额的升值潜力大，而收购价的高低与钱币的品相关系密切，全新币身价最高。

业内人士提醒

按照相关法律法规，流通中的货币不允许交易。因此，对于第四套人民币中即将退市的券别，无论您想买还是想卖，最好还是等到5月吧！(洛阳晚报记者 智慧)