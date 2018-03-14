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洛阳将建地震烈度速报与预警系统
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-23 09:03

　　记者昨日从市地震局获悉，今年，我市将着力提升地震监测预报预警、城乡抗震设防和地震应急救援等能力，强化防震减灾社会治理、公共服务和文化等方面建设，着力推进一批重点工作。具体包括：

　　■建设全市地震烈度速报与预警系统，及时收集相关数据，为社会公众提供分钟级地震烈度速报和秒级地震预警服务。

　　■推进全市活断层探测与地震危险性评价项目，摸清市区地下断层的位置、破坏程度，为城市建设避开活断层、减轻地震灾害提供基础资料和依据。

　　■积极谋划建设洛阳市防震减灾地震科普馆。

　　■建设地震应急指挥系统，实现震情、灾情信息的实时采集，分析自动化、智能化和可视化，保证相关部门、上下级地震部门之间信息共享。

　　■今年5月12日是汶川地震十周年纪念日，届时我市将通过开展防灾减灾纪念活动，进一步推动全民学习和应用避灾自救和互救技能。（洛阳日报记者 苏楠）
[ 责任编辑：席倩倩]
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