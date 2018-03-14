结构性存款产品渐受青睐

临近季末，多家银行纷纷推出各类理财产品，发力促销揽客。记者近日走访市区一些银行网点发现，结构性存款产品悄然升温，受到投资者关注。

临近季末，多家银行纷纷推出各类理财产品，发力促销揽客。记者近日走访市区一些银行网点发现，结构性存款产品悄然升温，受到投资者关注。

近日，在洛龙区某商业银行网点，一些市民正在咨询新发售理财产品的收益情况。“理财经理向我推荐结构性存款产品，说收益不错。”市民张女士说，她以前购买的大多是保本型理财产品，对结构性存款不了解，打算再观察观察。

什么是结构性存款？我市某商业银行金融理财师田虹表示，简单地说，结构性存款就是将黄金、汇率等产品与传统的存款业务相结合的一种创新存款。对于投资者而言，结构性存款的收益也分为两部分，一部分和普通存款一样，产生固定收益以实现保本；另一部分则与黄金、汇率等标的资产的价格波动挂钩，以博取更高收益。

近期，银行发行结构性存款产品的比例明显增加。据统计，今年1月，全国商业银行结构性存款产品同比增长38%。记者走访我市一些银行网点发现，不少银行都推出了结构性存款产品，这些产品的预期最高收益率普遍在4%以上。如某商业银行推出的个人结构性存款，产品与黄金价格水平挂钩，产品期限182天，预期收益率1.55%至4.35%。

“相比非保本理财产品，结构性存款产品的安全性相对较高，且收益率高于定期存款，因而受到不少投资者青睐。”田虹表示，去年11月，央行联合银监会、证监会等部门出台新规，提出资产管理业务不得承诺保本保收益等要求，打破理财产品的刚性兑付。这意味着，银行保本型理财产品将逐步退出市场，而风险水平较低、收益率相对较高的结构性存款产品逐渐成为一些银行揽储的新选择。

业内人士表示，从本质上看，结构性存款并非存款，而是一种理财产品，其实际收益水平与挂钩的资产价格有关，虽然收益高于普通定期存款，但不一定能达到预期最高收益率。因此，投资者应认清产品类别及其挂钩标的资产，选择适合自己的产品，切勿盲目投资。（洛阳日报记者 戚帅华）