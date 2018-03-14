洛阳：建好菜园子 丰富菜篮子

近日，《洛阳市人民政府办公室关于进一步加快蔬菜产业发展的意见》(简称《意见》)出台，保障市场有效供给和菜价基本稳定，促进我市蔬菜产业健康稳定发展。

近日，《洛阳市人民政府办公室关于进一步加快蔬菜产业发展的意见》(简称《意见》)出台，保障市场有效供给和菜价基本稳定，促进我市蔬菜产业健康稳定发展。

播种面积稳定在100万亩以上

《意见》指出，我市将建立健全市长“菜篮子”负责制，加快我市蔬菜基地建设，推进蔬菜产供销一体化，实现蔬菜生产布局合理、品种丰富、供应均衡、质量安全水平显著提高。蔬菜年播种面积要稳定在100万亩以上，设施蔬菜面积每年增长不低于2000亩。到2020年，我市蔬菜基地面积要达到70万亩，设施蔬菜面积达到15万亩；食用菌鲜菇产量达到10万吨；新增3个以上国家级蔬菜标准园、30个市级蔬菜标准园、5个蔬菜种苗繁育中心。

建设5个蔬菜产业带

建好“菜园子”、保障“菜篮子”是保障蔬菜市场供应的基础。加大设施蔬菜基地建设，优化蔬菜种植品种，抓好越夏菜、富硒蔬菜和食用菌基地建设，是丰富品种供给的保障。

根据部署，我市将按照“交通便利、合理布局、因地制宜、科学发展”的原则，强力推进5个蔬菜产业带建设工程，即连霍高速两侧蔬菜产业带，以孟津县送庄镇为中心建设高效设施蔬菜产业带5万亩，重点种植茄子、辣椒、黄瓜、番茄等精细菜；沿洛宜公路两侧蔬菜产业带，以宜阳县柳泉镇为中心建设反季节特色蔬菜产业带5万亩，重点种植韭菜、大蒜、黄瓜、辣椒、番茄等优特蔬菜；沿洛栾快速通道两侧蔬菜产业带，以嵩县田湖镇为中心建设以塑料大棚为主的春提前和秋延后设施蔬菜产业带5万亩；沿207国道两侧蔬菜产业带，以偃师市大口镇为中心建设大路菜蔬菜产业带4万亩，逐步增加春茄、辣椒、黄瓜等精细菜；沿洛南高速蔬菜产业带，以汝阳县陶营镇为中心建设以食用菌为主的蔬菜产业带1万亩。

丰富反季节蔬菜供应

我市还将在城市周边增加大小青菜、油麦菜、上海青等各类叶子菜的复播指数，提高叶子菜上市量。继续加大设施蔬菜基地建设力度，每年在城市周边县(市)区重点发展日光温室、塑料大棚等设施蔬菜基地面积不低于2000亩，进一步缓解我市反季节蔬菜供应紧张的局面；抓好越夏菜等特色蔬菜基地建设，利用我市洛宁、嵩县、栾川、汝阳等南部山区地理、气候优势，大力发展越夏蔬菜和富硒蔬菜基地，到2020年初具规模；抓好食用菌基地建设，鼓励企业扩大生产规模，引导山区群众开展食用菌庭院化种植，帮助群众脱贫致富，力争到2020年食用菌产量达到10万吨以上。

加快推进订单农业

《意见》指出，要培育新型经营主体，积极扶持蔬菜种植大户、家庭农场、专业合作社、龙头企业和社会化服务组织，依托农业院校、新型专业协会、互联网远程教育等平台，开展新型职业农民培训，培育一批懂技术、会经营、能示范的新型职业农民，提高“三新”技术在生产一线的推广普及范围，降低蔬菜生产成本和产销风险。引导“公司＋基地＋农户”等多种联结形式的经营体共同发展，加快推进合同农业、订单农业，开展紧密型、专业化的分工合作，完善产业链条，建立利益共享、风险共担的利益联结机制。

完善批发零售网点

以通河、宏进两大农贸市场为中心，规划建设和提升改造一批产地、集散地批发市场。积极发展业态多样、便民安全的城乡鲜活农产品零售网点，不断完善覆盖城乡的“菜篮子”零售终端网络。鼓励批发市场、农贸市场、连锁超市等流通企业和加工企业积极与农产品基地开展“农超对接”“农企对接”“场厂挂钩”等多种形式的对接活动，加强产销合作，推动订单农业发展。

实现产销储一体化

支持有实力的蔬菜生产基地和农民专业合作社，依托蔬菜基地开展储备，实现以销定产、产销储一体化，推动本地蔬菜生产企业健康有序发展。在城市区建设社区连锁直销平价蔬菜店、周末直销车载市场等直销网点。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 申强）