智慧气象未来生活好搭档

今天是第58个世界气象日，今年的主题是“智慧气象”。什么是智慧气象？它在我们的生活中扮演着什么角色？未来又将如何改变我们的生活？记者采访了市气象部门专家。

今天是第58个世界气象日，今年的主题是“智慧气象”。什么是智慧气象？它在我们的生活中扮演着什么角色？未来又将如何改变我们的生活？记者采访了市气象部门专家。

“智慧气象”到底是啥

“‘智慧气象’表现为深入应用云计算、物联网、移动互联、大数据、人工智能等新技术，依托气象科学技术进步，使气象系统成为一个具备自我感知、判断、分析、选择、行动、创新和自适应能力的系统，让气象业务、服务、管理活动全过程都充满‘智慧’。”市气象局高级工程师陈红霞说，气象观测从目测转变为自动观测，气象数据的记录从纸笔、打孔卡转变为磁盘阵列，计算方式也从人工计算转变为使用超级计算机，气象预报的发展历程本身就是一个不断信息化、智能化的过程。

陈红霞说，近年，计算机、信息技术的广泛应用，使得气象预报服务水平得以极大提升，主要是信息处理的速度获得极大提升。90多年前，人们用纸和笔进行计算，想要及时算出一个简单的天气数值，大约需要6.4万人。如今，我国气象部门的国家级高性能计算机峰值运算能力已达到每秒1360.7万亿次，信息技术的进步为气象预报工作提供了“智能”保障。

“智慧气象”就在我们身边

“其实，‘智慧气象’就在我们身边，它时刻都在为我们的生活提供着便利。”市气象台台长禹东晖说。

●为人影作业保驾护航

主动实施人工降雨，或者开展防雹等作业，是目前防灾减灾的重要措施。“作业装备特别是弹药的安全运输和使用是管理工作的重中之重。”市气象局人工影响天气办公室工作人员王毅说。

去年以来，我市在人工影响天气作业(简称“人影作业”)方面引入智能物联网技术，通过省、市、县作业点的全面联网，达到人影作业信息实时采集与弹药全程监控，提升了作业安全监管水平和智能化水平。

王毅说，每一枚火箭弹或者高炮炮弹都内置一个“独一无二”的电子标签，目前在出厂、验收、运输、存储、发射和报废等环节都实现了自动扫描、全程跟踪监控。目前，我市通过智能物联网，实现了对人影作业高炮、火箭实施远距离控制发射，并自动记录作业信息；通过无线网络传输，增强了作业监测预警和指挥调度的准确性、时效性。

●开展气象智能网格预报业务

目前，我市已经开展了智能网格预报系统的业务应用。在观测方面，我市利用多普勒天气观测雷达和遍布全市的270多处自动观测站，对风速、风向、雨量、温度、湿度、气压等重要气象要素进行全天候实时自动监测，并将采集到的信息传输到数据库，通过物联网进行共享。借助人工智能和大数据技术，一张载有预报服务数据的“大网”在全市均匀铺展开来。无论你在哪个网格区域里，都能得到该网格的天气预报信息，其空间分辨率已达5公里×5公里。

●为重大活动提供保障

近两年，“智慧气象”在保障牡丹文化节、河洛文化旅游节等重大活动中发挥着越来越明显的作用，为我市有关部门提供了决策依据。

“智慧气象”会带来哪些黑科技

“智慧气象”未来会给我们带来怎样的便捷？对此，禹东晖表示，更精准的预报，差异化、人性化的预报服务将成为趋势。

●更精准的预报

利用智能可穿戴设备上的微缩传感器收集气象要素，通过处理器上传到云平台，将弥补一些边远地区观测站点不足、资料不全的遗憾，避免由于气象数据不足而造成的气象服务偏差。这些技术在可穿戴设备上的实现，方便了人们快速、便捷地获取有用的气象信息，使得气象信息和天气预报信息与人融为一体，实现“人即气象站”。神经网络和数值预报技术的结合，使得预报的精准度更高，甚至有望达到“街道级别”。

●更个性的服务

“对于市民来说，‘智慧生活’的很多细节都与气象有关。”禹东晖说。正准备开车出门，打开地图搜索路线时，一条“目的地有雨，请带好雨具”的提醒信息随之弹出；基于物联网的“智慧窗户”，当感知到大风、雨雪等天气状况时，“请关闭门窗”的消息便发送至手机终端。越来越多的家电和设备基于物联网和传感器，与其具有智慧气象功能的CPU相连，使我们的生活体验变得更加舒适。基于用户位置、风险偏好和行为目的，个性化的气象服务产品将逐渐丰富。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 陈红霞 文/图）