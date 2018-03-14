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汽车静态盲区有多大？它有多危险？模拟实验告诉您答案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-23 08:51

把反光锥放在距离车尾八米远处，驾驶员仅能通过倒车镜看到反光锥顶部

　　核心提示

　　21日，本网以《警惕儿童闯入汽车盲区，不管是新手还是老司机》为题，报道了西工区一名司机在驾驶货车倒车时，不慎撞倒自己两岁半的孙子的悲剧。汽车静态盲区有多大？它有多危险？《洛阳晚报》记者和民警一起做了一场模拟实验，结果令人吃惊。

　　体验名称

　　汽车静态盲区有多大

　　为直观体验汽车静态盲区有多大，21日一早，记者驾驶一辆轿车来到瀍河交巡大队，在该队民警协助下，进行了一场模拟实验。

　　民警郭伟峰说，汽车盲区分为静态盲区和动态盲区。在汽车静止状态下，驾驶员在车内看不到车辆周围状况的区域为静态盲区；动态盲区是在汽车开动过程中，驾驶员看不见的区域。我们进行的模拟实验是观察汽车静态盲区。

　　●实验车辆：

　　雪佛兰赛欧轿车

　　●实验器材：

　　22个反光锥(单个高度0.68米)、一把卷尺

　　●实验人员：

　　记者、民警郭伟峰

　　●实验地点：

　　瀍河交巡大队附近一段未通车的道路

　　体验过程

　　依次观测车辆4个方位的盲区

　　此次模拟实验的操作步骤是，依次在实验车辆的后方、前方、左侧、右侧等4个区域放置反光锥，由记者在驾驶座上观察能否从车内看到障碍物，进而大致测算各个盲区的大小。

民警紧靠车头放了两排反光锥，但驾驶员只看到在车前测量的民警

　　车后方

　　实验车辆后方盲区约有20平方米

　　我们先进行车后方盲区的观测。记者本以为通过左右后视镜和车内倒车镜能观察到车后方的情况，但测试结果令人吃惊。

　　我们在车后方摆放反光锥发现，把反光锥放在距离车尾8米远的地方，驾驶员仅能通过倒车镜看到反光锥的顶部。随后，我们利用反光锥大致圈出了车后方盲区范围。经测算，该区域面积约为20平方米。

　　●总结

　　“虽然多数汽车都配有倒车影像和倒车雷达，但这些设备无法扫描到车后方的一些盲区。”郭伟峰说，司机在倒车前一定要养成检查车尾是否有障碍物的习惯，并做到低速倒车。有条件的车主可以选择安装大视野后视镜来扩大视野。

民警根据反光锥位置进行测量

　　车前方

　　紧靠车头放置两排反光锥，驾驶员看不到

　　郭伟峰在车前方放置一些障碍物后，身高1.75米的记者坐在实验车辆驾驶座上观察车前方情况，除看到郭伟峰弯腰在车前测量距离外，记者未发现车前方有障碍物。

　　“小郭，你敢启动车子向前行驶吗？”郭伟峰说着走到了车辆右侧。

　　内心忐忑的记者探身再次观察车前方情况，仍未看到障碍物，然而，记者下车后，被眼前的一幕吓了一跳——紧靠车头摆放了两排反光锥，从车内竟一个也没看到。

　　“一个身高1.2米的孩子蹲下的高度约为0.68米，与这些反光锥的高度差不多。如果有孩子蹲在车前方盲区玩耍，驾驶员在车内根本看不见，一旦开动车子，后果不堪设想。”郭伟峰说。

　　我们测量发现，在实验车辆前方约0.6米的距离内放置反光锥，驾驶员在车内根本看不到；直到把反光锥放到车前方2米的位置，驾驶员在车内才看到完整的反光锥。

　　●总结

　　郭伟峰说，实测数据说明，实验车辆前方盲区纵向距离有2米，而越野车等大型车辆前方盲区纵向距离可达到3米，甚至更远，这意味着这些车辆前方盲区更大。

车门附近摆放的17个反光锥，驾驶员均未看到

　　车左侧

　　盲区主要集中在车辆左后方区域

　　随后，我们观测车左侧盲区。我们在车左侧车门附近摆放了17个反光锥，记者在车内通过左后视镜未发现车辆左侧有任何异物。

　　经测量，在距离左侧车门0.3米的范围内，受左侧车门阻挡影响，驾驶员通过后视镜观察或侧身观察，均看不到车门附近的障碍物，但把头探出车窗可隐约看到障碍物。需要注意的是，车辆左后方区域有大片盲区，驾驶员无论怎样侧身观察，都很难发现障碍物。

　　●总结

　　郭伟峰说，驾驶员驾驶车辆通过拐弯角度较大的道路时，通过左后视镜很难发现紧跟在车辆左后方的其他车辆，驾驶员继续向左转弯极易引发事故。

　　一些驾驶员可能遇到过这样的情况：通过左后视镜发现左后方有车，但很快左后方的车辆不见了，此时，左后方车辆可能已经进入左侧盲区。

车门附近摆放的21个反光锥,驾驶员均未看到

　　车右侧

　　车门附近摆放的21个反光锥驾驶员均未看到

　　按照上述操作，我们继续观测车右侧盲区。我们在车右侧车门附近摆放了21个反光锥，记者和郭伟峰先后坐到车辆驾驶座上，通过右后视镜观察车右侧情况，但均未看到障碍物。

　　记者查询资料发现，车右侧盲区主要由车辆B柱造成。车辆在启动过程中，需要大角度拐到右侧时，B柱会遮挡驾驶员视线，车辆很容易与右侧车辆发生碰撞或者碾轧到右侧盲区内的物体。

　　●总结：

　　郭伟峰说，大型越野车和小型轿车的左侧盲区位置大致一样，而右侧盲区区别较大。值得一提的是，小型轿车右侧盲区距副驾驶位置较近，容易被副驾驶座上的人员察觉；而大型越野车右侧盲区集中在车辆右后方，驾驶员在转弯或变道时因看不到盲区极易引发事故。

　　在此提醒，驾驶员在开车过程中遇拐弯角度很大的道路，一定要多观察汽车两侧路况，减速通过。同时，可在后视镜上安装小圆镜来扩大视野，进而减小原车后视镜的盲区。

　　提醒

　　车前、车后是儿童事故高发区驾驶员须多留意

　　通过这次模拟实验，我们发现实验车辆车身四周都有盲区，形状也不规则，车头、车尾、车身左右前端、车身左右后端所有盲区加起来，能达到车身占地面积的3倍。

　　郭伟峰说，除了静态盲区，汽车在行驶过程中还会出现动态盲区，如汽车拐弯过程中出现的内轮差盲区；在山路上行驶时，前方坡度阻挡驾驶员视线形成的盲区；进出隧道时，眼前发黑造成的视觉盲区等。

　　在郭伟峰看来，与动态盲区相比，汽车静态盲区的危害更大。他说，大家都知道要远离行驶中的汽车，认为静止状态的汽车对人身安全不构成威胁，若一些孩子“躲”在汽车静态盲区玩耍，驾驶员又未及时察觉，那启动车子后引发悲剧的概率极大。

　　郭伟峰说，有统计数据显示，儿童发生事故较多的汽车盲区有3处：车头正前方、车后方、车前侧靠近大灯处。因此，家长一定要悉心教导，让孩子远离这些危险禁区。

　　同时，驾驶员在启动车辆、拐弯、倒车、泊车时应注意观察车辆周围，仔细检查有无儿童在车旁，并通过按喇叭、探头观察等方式再次确认车辆周围的状况。（洛阳晚报记者 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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