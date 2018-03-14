又有一家医院开通直升机救援业务 洛阳将建“空地立体医疗救援体系”

14日8时30分，伴随着一架橘红色救援直升机降落在河南科技大学第一附属医院开元院区感染科门诊楼前的空地上，这标志着这家医院也开通了直升机救援业务。这也意味着，遇到急危重症疾病或者遭遇突发情况的市民，又多了一条生命通道——打“飞的”看病！

医护人员把“病人”抬上直升机后准备起飞

14日8时30分，伴随着一架橘红色救援直升机降落在河南科技大学第一附属医院开元院区感染科门诊楼前的空地上，这标志着这家医院也开通了直升机救援业务。这也意味着，遇到急危重症疾病或者遭遇突发情况的市民，又多了一条生命通道——打“飞的”看病！

1 机舱是个小型“空中ICU”

6名医护人员抬着担架，把一名“病人”送上救援直升机。接着，一名医生和一名护士迅速进入机舱。随后，直升机起飞……从降落到起飞，只用了2分钟，这是救援直升机在河南科技大学第一附属医院开元院区的演习场景。

据该医院急诊科护士长杨艳莉介绍，该直升机型号为AW119，最高时速290公里，目前提供我市周边150公里区域内的空中救援保障，可完成把危重病人向北京等地的医院转运的任务。

机舱内部是一个小型的“空中重症监护室(ICU)”，配备有呼吸机、负压吸引器、除颠仪、心电监护仪、可拆卸式担架等急救抢救设备及药品，可为病人现场实施心肺复苏。直升机上有2名机组人员，还可乘坐2名救援医护人员和1名病人。因直升机空间有限，病人家属不能随行。直升机上的救援医护人员都是经过专门培训的，培训内容包括救护车上的交接、安全将病人送上直升机等。