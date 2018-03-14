今天洛阳早晚还是有点儿冷 气温5℃到24℃

今天全区晴天到多云，偏南风2级到3级，气温5℃到24℃；明天全区多云，东北风3级到4级，气温8℃到20℃。

对于上班族而言，今天再坚持一下，就可以彻底放松两天啦！

春天的气息越来越浓，不少人选择外出活动筋骨。我的一个同事前天晚上来到开元湖，绕湖跑起来，5圈下来还有些不尽兴，干脆再加5圈。我的另一个同事，也是蛰伏了一个冬天没有锻炼。前天晚上，春风习习，他突然心血来潮，骑上山地车，独自前往龙门山。由于长时间没锻炼过身体，他骑行到龙门山上时已精疲力竭，一点儿也骑不动了。

其实这样一次运动量过大，易损伤身体，并不利于健康。专家提醒，春季锻炼应循序渐进，运动前先活动一下腰部与四肢的关节，搓搓手、脸、耳等暴露于外的部位，以促进局部血液循环，避免扭伤的发生。锻炼的方式老年人以慢跑、散步、舞剑、做保健体操为宜，中年人以长跑、爬山、打球为佳，儿童则以跑步、跳绳、打羽毛球、做广播体操为好。

锻炼对身体有益，充足的睡眠也必不可少。每天我们把1/3的时间花在睡眠上，从统计学的角度讲，这意味着你到97岁的时候，已经睡了30多年。优质的睡眠对人体机能的恢复有诸多好处，比如我们脑部的类淋巴系统在睡眠时可以将功能提高60%到70%，这将清除全天积聚的脑部神经毒素，还可以减小患阿尔茨海默症的风险。

成年人每天应睡6个至8个小时，可在日常生活中，一些人睡得并不好。若您想睡好，可从以下几个方面做：作息要有规律；睡前不喝咖啡、浓茶，不看刺激性内容；睡前热水泡脚，喝杯热牛奶；选择合适的枕头；时间允许的话睡个午觉。

最后，让我们看看今明两天的天气情况。市气象台预计，今天全区晴天到多云，偏南风2级到3级，气温5℃到24℃；明天全区多云，东北风3级到4级，气温8℃到20℃。看到这样的天气，您是不是心动想换春装了？小记提醒您，早晚还是有点儿冷，您可要慎重考虑。(洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖)