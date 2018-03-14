惩治违规将“资格处罚”进行到底

从5月1日起，乘高铁、飞机，违规者将被“禁乘”。相较经济处罚，“禁乘”属于更严厉的措施，即在“禁乘”期内，违规者丧失了乘坐该交通工具的资格。

“资格处罚”被称为“矫正教育”，能促使行业自我净化，更利于纠正自身与他人的不良行为。

从5月1日起，乘高铁、飞机，违规者将被“禁乘”。

相较经济处罚，“禁乘”属于更严厉的措施，即在“禁乘”期内，违规者丧失了乘坐该交通工具的资格。

相比其他交通工具，高铁、飞机空间封闭性、安全性能非比寻常。以高铁为例，动车组人员高度密集、空间高度封闭，高速运行下车内空气流通及清新全靠空调换气系统，只要有人吸烟，烟雾就会进入换气系统污染空气。动车组车厢遍布传感器，烟雾会触发自动报警器，轻则让列车减速，重则危及行车安全。严格遵守关于高铁、飞机的相关规定，是对公共安全负责，也是个体公共价值理性的体现。

其实，凡事都有“资格”，例如，从事某种职业要有行业从业资格证，丧失职业道德、违反职业规定者会被取消从业资格。与罚款相比，“资格处罚”更为严厉，它是对个人职业道德、社会道德的评判，是对违规者的人格处罚，这也是“禁乘”被人们称为“动车最严禁烟令”的原因。

惩治违规，须提高处罚的震慑力、约束力，而加强规则意识，就要强化处罚意识，要将“资格处罚”进行到底。

“资格处罚”被称为“矫正教育”，能促使行业自我净化，更利于纠正自身与他人的不良行为。对违规者实行“禁乘”，实质上是对其某种出行选择权利的剥夺，这种惩戒有可能更深刻地影响其生活。

近些年，“机闹”不断，高铁上也有烟瘾上来时，抱着侥幸心理、不听劝阻的抽烟者，其不可理喻行为的背后是“规则意识”的缺失。

尊重他人，就是尊重自己。无论何时何地，遵守社会秩序，能为自己赢得尊重，为个人形象加分；如果为图一时之快，肆意践踏规定，违反、破坏规则，那么在“禁乘”期间好好反思，并自觉补上“规则意识”这一课就很有必要了。（新闻观察员 洛谭）