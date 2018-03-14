洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

惩治违规将“资格处罚”进行到底
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-23 08:37

　　“资格处罚”被称为“矫正教育”，能促使行业自我净化，更利于纠正自身与他人的不良行为。

　　从5月1日起，乘高铁、飞机，违规者将被“禁乘”。

　　相较经济处罚，“禁乘”属于更严厉的措施，即在“禁乘”期内，违规者丧失了乘坐该交通工具的资格。

　　相比其他交通工具，高铁、飞机空间封闭性、安全性能非比寻常。以高铁为例，动车组人员高度密集、空间高度封闭，高速运行下车内空气流通及清新全靠空调换气系统，只要有人吸烟，烟雾就会进入换气系统污染空气。动车组车厢遍布传感器，烟雾会触发自动报警器，轻则让列车减速，重则危及行车安全。严格遵守关于高铁、飞机的相关规定，是对公共安全负责，也是个体公共价值理性的体现。

　　其实，凡事都有“资格”，例如，从事某种职业要有行业从业资格证，丧失职业道德、违反职业规定者会被取消从业资格。与罚款相比，“资格处罚”更为严厉，它是对个人职业道德、社会道德的评判，是对违规者的人格处罚，这也是“禁乘”被人们称为“动车最严禁烟令”的原因。

　　惩治违规，须提高处罚的震慑力、约束力，而加强规则意识，就要强化处罚意识，要将“资格处罚”进行到底。

　　“资格处罚”被称为“矫正教育”，能促使行业自我净化，更利于纠正自身与他人的不良行为。对违规者实行“禁乘”，实质上是对其某种出行选择权利的剥夺，这种惩戒有可能更深刻地影响其生活。

　　近些年，“机闹”不断，高铁上也有烟瘾上来时，抱着侥幸心理、不听劝阻的抽烟者，其不可理喻行为的背后是“规则意识”的缺失。

　　尊重他人，就是尊重自己。无论何时何地，遵守社会秩序，能为自己赢得尊重，为个人形象加分；如果为图一时之快，肆意践踏规定，违反、破坏规则，那么在“禁乘”期间好好反思，并自觉补上“规则意识”这一课就很有必要了。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]羊肉汤、牛肉汤…洛阳人早起喝汤时的这个动作
  • ·[健康]4个信号表明血液可能“如浆糊”！6招清血管
  • ·[健康]这个水果，润肺凉心、消炎降火！现在吃正合适
    		•
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于尝试新鲜事物
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于...
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于尝试新鲜事物
        张启元说她95岁，没几个人相信。她满头黑发，健步如飞，思维敏捷，聊天时用汉语、英语混着说，“潮”得令年...
  • ·养蛇的萌妹子
  • ·早上喝汤时您还会再加勺盐吗？
  • ·好看又营养 轻食轻松做
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 第36届中国洛阳牡丹文化节惠民政策出炉
  • 第36届中国洛阳牡丹文化节4月5日至5月...
  • 第36届中国洛阳牡丹文化节总体工作方...
  • 无限春光到洛城
  • 洛阳启动重污染天气橙色预警 即日起至...
  • 央行将开展银行联网核查失效居民身份...
  • 通许县一男子纵身跳入冷湖 勇托溺水女
  • 昔日穷山乡 今朝美如画
  • 多部门祭出组合拳惩戒“老赖” 织密惩...
  • 千年漕运迹犹存
    		•
    百姓呼声
    市规划局：唐寺门区域已编制控制性详细规划
    洛阳初三中考模拟练习拟定于五月第三周进行
    精彩图片
    耶鲁学霸古都献上天籁音
    嵩县老城古戏楼（探寻...
    第36届中国洛阳牡丹文...
    无限春光到洛城
    精彩热帖

    舞步出品：奇幻之境

    古渡丽影

    春色满园关不住

    杏花村民俗文化游
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605