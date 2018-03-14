洛阳启动重污染天气橙色预警

市环境污染防治攻坚战领导小组办公室昨日下午发出紧急通知：根据气象预报和环境监测，近日我市将有一次空气污染过程，预计空气质量达到重度污染，大约持续7天。本月22日16时至29日24时，全市启动重污染天气Ⅱ级(橙色)预警响应。

市环境污染防治攻坚战领导小组办公室昨日下午发出紧急通知：根据气象预报和环境监测，近日我市将有一次空气污染过程，预计空气质量达到重度污染，大约持续7天。本月22日16时至29日24时，全市启动重污染天气Ⅱ级(橙色)预警响应。

根据要求，我市将采取扬尘源管控措施、工业源减排措施、移动源管控措施、生活源管控措施等。管控期间，特许施工项目必须严格落实“七个百分之百”防尘措施，夜间(20时至次日8时)除地铁工程外，其他项目一律停止涉土作业，制药工业(包括医药、农药和兽药企业)生产工艺排放VOCs(挥发性有机物)的生产线原则上全部停产。城市区、县城区对大型货车、工程渣土车实施限行，过境车辆需绕行。

另外，应急管控期间，各县(市)区政府和有关市直部门实行24小时值班，每个班次由1名县处级领导带班，1名值班人员值守，并保持通信畅通。各县(市)区和市直有关部门要指定专人按时报送应急管控信息，对重点管控企业实行驻厂监管。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 马立）