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与洛阳共享幸福和荣光（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-23 08:47

　　“我要把这篇文章分享给亲戚朋友，告诉他们我在这座城市生活很幸福”“洛阳真是个好城市，我是洛阳人我骄傲！”“洛阳欢迎四海宾朋，洛阳的明天更美好！”“大洛阳，我的家”“洛阳，我爱你”……这几天，洛阳网一篇题为《洛阳，向全世界发出邀请！》的微信文章“霸占”了洛阳人的朋友圈。一天时间，30万转发量、230万阅读量、6.5万点赞、1000条留言，成为洛阳一个“现象级”的新媒体传播案例。

　　一篇微文，赢得如此超乎想象的传播声势，“秘诀”就在于图文与生活的真实统一。文章中，描绘洛阳多彩、厚重、时尚和腾飞景象的一幅幅美丽画卷生动呈现，地铁、古城快速路、王城大道快速路、小游园、“市民之家”、文博体育公园、客运南站、“博物馆之都”等工程的“高颜值”亮相，令人心潮澎湃、心向往之。这些真实、密集而又富有冲击力的图景，调动起了每位浏览者的现实体验，令人从一个个“厉害的瞬间”，切实体悟到了一个“厉害的洛阳”。

　　犹记去年此时，洛阳网一篇推介洛阳的同题微文也曾火爆一时，相比之下，今年这篇文章无论是传播效果还是社会效益都更胜一筹。“与祖国共奋进”，洛阳进入了新时代，每天都在上演“桑田碧海须臾改”的变化，并且“落脚”到了人们触手可及的美好生活。可以说，洛阳的巨变，是人人身处其中的盛世图景，是百姓实实在在的好日子。沉浸在阅读过程中，洛阳人对自己所处的城市完成了一次深刻的认知，以真切的“参演感”激荡出赞美洛阳的情感冲动。

　　时代属于人民，人民造就时代。新时代的新气象，汇聚无数人点点滴滴的努力，每一个人都是新时代的见证者、开创者、建设者。回看洛阳的过往，正是在着力解决好人民最关心最直接最现实的利益问题中，使人民群众获得了信心，使城市发展获得了未来。当获得感、幸福感、安全感来得稳稳当当，河洛儿女以“主人翁”的姿态，与洛阳共享幸福和荣光，也为洛阳贡献智慧和力量。(张庆旭)
[ 责任编辑：席倩倩]
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