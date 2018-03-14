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洛阳扎实推进新经济组织和新社会组织党建工作 让“两新”组织“红”起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-23 08:26

　　经济社会发展到哪些领域，党的工作就应开展到哪里。

　　如何突出政治引领，让“两新”组织党建“唱主角”？如何将党的组织和工作在“两新”组织中实现全覆盖？如何让“两新”组织“红”起来，更好地服务于中心工作和企业发展？近年，我市以“河洛党建计划”为统领，聚合力、打基础，通过扎实开展集中排查、集中组建、集中培训“三集中”活动，推动“两新”组织的党组织切实发挥作用。截至目前，全市非公企业和社会组织党组织覆盖率分别达78.4%、71.1%。

　　“两新”组织党建“唱主角”

　　“两新”组织党员少、流动快、分布零散……以往，这些都是“两新”组织党建工作中的现实问题。

　　市委书记李亚指出，要通过单独建、联合建、挂靠建等形式把党组织建起来，做到凡是有党员的地方就有党的组织，保证基层党建工作始终沿着正确方向前进。

　　洛阳哈他网络科技有限公司创立至今已有12年，是一家专注于瑜伽产品销售等领域的电子商务企业，现有员工380多人，平均年龄约28岁，其中90%以上为本科学历。

　　“企业虽是非公，但党组织和党员没有‘非公’一说。企业党建日益从‘唱配角’到‘唱主角’，也给企业发展注入了强大动力。”该公司党支部书记赵伟介绍，2012年该公司就成立了党支部，始终坚持让党组织和党员在公司发展中发挥政治核心作用。在党建引领下，该公司业务保持年均70%的增幅。

　　市委组织部相关负责人介绍，我市现有规模以上互联网企业28个。其中，企业单独建立党组织的有18个，联合建立党组织的有10个。通过把党员培养成企业骨干、把企业骨干培养成党员，不仅增强了企业的凝聚力，也激发了员工的战斗力，实现了党建工作与企业发展的同频共振、互促双赢。

　　党的组织和工作全覆盖

　　“从信息、场地到人才、项目，园区企业之间实现了资源共享，感谢红色创新型园区这个党建平台！”

　　昨日，洛阳品才汇网络科技有限公司负责人李贤介绍，该公司正与连飞中心的其他公司商议春季联合招聘的有关事宜。

　　位于高新区的连飞中心是一家科技型园区，去年9月被确立为高新区“红色创新型园区”。目前，该园区进驻各类企业60多家，通过组织联建等形式成立了3个党支部，吸纳党员50多名。依靠党组织和党员的桥梁纽带作用，有效把党建的“红色势能”转化为非公企业发展的强大动能。

　　高新区非公企业占全区企业总数的90%以上。该区通过构建“红色创新型企业—红色创新型园区—高新区党工委”非公党建示范三级体系，目前，已建立市级非公企业党建示范点4个，区级“红色创新型园区”3个、“红色创新型企业”7个。高新区组织部门负责人介绍，非公党建示范三级体系既扩大了党的组织和工作的覆盖面，也为企业发展注入了新的动能。

　　近年，市委依托市工商局、市民政局、市网信办、市人才服务中心分别成立了非公经济组织、社会组织、互联网行业和流动人员4个行业党委，深入开展“两新”组织“三集中”活动，目前，我市已在省级以上产业集聚区依托园区党工委建立党建平台，有效推动了全市“两新”组织党建工作全面开展、全面提升。

　　“两新”组织党建“红”起来

　　“有形覆盖”是前提，“有效覆盖”是关键。

　　去年年底，中共西工区博大城委员会正式成立。位于西工区的博大城商务大厦共进驻30多家企业，组建后的博大城党委共有党员169名，通过设立博大城党员服务中心，配备党建图书室、会议室、两代表一委员工作室、志愿者服务驿站等设施，成为进驻企业党员职工联谊、合作的大本营。

　　打造“红色楼宇”“红色商圈”，这是我市探索增强党组织在商务楼宇、商圈市场中发挥领导力和凝聚力的又一亮点做法。

　　近年，西工区统筹谋划了“红色商圈”党建品牌计划，重点筛选了建业百货楼商圈、王城路建材装饰商圈和信息科技城商圈等3个商圈，建立联合党工委，整合商圈党组织，并协助破解商圈内企业、商户融资等各种困难，使党建工作与商圈经济发展实现了同频共振、互促双赢。截至目前，3个商圈共吸纳了19个非公企业党组织、5个职能部门、1个物业公司，共吸纳党员近500名，商圈内企业商户党的组织实现了应建尽建、党的工作实现有效覆盖。

　　目前，我市已先后在12个商圈、商务楼宇建立了联合党组织，覆盖非公企业和社会组织804个，着力打造了“红色园区”“红色商圈”“红色楼宇”等“两新”组织党建品牌。通过与社区党组织相互合作，有力推动了城市党建工作水平的整体提升，使“大党建、大服务、大管理”的区域党建新格局作用凸显。

　　民之所望，党之所向。近年，我市“两新”组织党建工作注重下好纵向联动、横向互动的“一盘棋”，推动“两新”组织党组织成为互促共赢、互惠融通的“一家人”，为推动洛阳经济社会发展提供了坚强政治保证！（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 陈怡平）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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