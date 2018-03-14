伊川县供销社大力发展电子商务 153个村级服务点实现线上交易

打扫卫生、整理货品、打开商店大门，这是伊川县平等乡古城超市老板白英利每天开门营业前的“老三样”。可自从去年10月店里收银台正上方挂上了一体机电脑后，“老三样”发生了变化。

伊川县“网上供销社”体验店

伊川县“网上供销社”体验店

打扫卫生、整理货品、打开商店大门，这是伊川县平等乡古城超市老板白英利每天开门营业前的“老三样”。可自从去年10月店里收银台正上方挂上了一体机电脑后，“老三样”发生了变化。

“现在又多了一样，每天来店里一定得把电脑先打开，连接买乐买网站，这样村民一到店里就可以在线选购商品了。”20日，白英利高兴地告诉我们。

买乐买是由伊川县供销社投资建立的电子商务平台。该平台依托中华供销总社“供销e家”电子商务网站，全方位开展电商、快递物流、仓储集散、末端配送等业务。

在位于伊川县兴华街的买乐买电子商务体验店里，展架上不仅有伊川土特产小米、粉条、青铜器，还有进口的化妆品等。

伊川县供销社办公室主任程胜军介绍，供销社长期扎根农村，了解农民，熟悉农村市场，有比较完备的组织体系和经营服务网络，有长期得到农民信任的服务品牌。发展农村互联网，尤其是发展农村电子商务，供销社有独特的优势，有利于助推农村电商精准发力。

自去年买乐买平台上线运行后，伊川县供销社对已有基层经营服务网点、56个贫困村和94个35户以上贫困人口的非贫困村网点进行改造,每个网点配置一体机电脑等电子商务终端设备。目前，153个村级服务点均可实现线上交易，注册会员2.8万余个，日均下单量480余单，共完成线上线下销售额1300万元。

“村民上午在店里下单，商品下午就能送到村里了，哪个网站能有这样的速度？”白英利对此赞不绝口。

为了更好地推动农产品上线，伊川县供销社还发挥熟悉本地市场、配送成本低的优势，整合了全县148家农民专业合作社、农产品加工企业、种植大户的农产品资源，专门开设伊川特产专栏。鸦岭镇的红薯粉条、花椒，平等乡的香菇、草莓，鸣皋镇的小米、红薯等，只要顾客在网上下单，就可以享受快速配送到家的服务。

“现在我们基本实现了城区30分钟、乡镇3个小时的配送效率，实现了购物‘足不出户’‘足不出村’。”伊川县供销社党委书记冯金良表示，下一步伊川县供销社还将组建伊川县农产品交易中心和物流电商园区，投资2.5亿元建设仓储物流冷链，促进线下资源与线上网络的连接，到2020年，逐步构建线上交易与线下交易并行、经营性服务与公益性服务相结合、综合服务与专项服务相协调的可持续供销特色社会化服务体系。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 李德伟 时伊南 文/图）