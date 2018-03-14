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诉讼费可以网上缴了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-23 08:30

　　现在打官司，从立案到缴费，都能足不出户完成操作。昨日，记者从市中级人民法院获悉，继去年开通网上立案通道后，我市两级法院现又开通网上缴费通道。日前，我市完成全省首例网上缴费案件。

　　该案件是一起合同纠纷案。3月15日，来自我市某房产经纪公司的当事人在瀍河区人民法院诉讼服务中心的自助服务区，通过河南法院诉讼服务网当天便立案成功，并通过微信成功缴纳50元诉讼费。

　　市中级人民法院诉讼服务中心副主任李占营说，开通网上缴费通道是对网上立案流程的进一步完善。

　　去年，我市开通网上立案通道，给老百姓提供了很大便利，但当事人或代理人在收到法院预缴诉讼费通知书后，仍需要走人工渠道缴纳诉讼费，一些对流程不熟的当事人，需要在法院和银行之间来回跑。

　　为给当事人减负，我市法院牵头与银行等相关部门协商，最终实现网上缴费，让当事人或代理人足不出户就可完成立案、缴费。

　　记者了解到，3月15日至昨日18时，我市已有51名当事人或代理人顺利完成网上立案、缴费。

　　您如果有诉讼需求，可按照以下流程完成网上立案、缴费：

　　1.打开河南法院诉讼服务网，凭当事人身份证信息实名注册账号。

　　2.登录账号，点击左上角的“网上立案”，根据系统提示选择立案法院、案件类别(民事或行政)、申请类型(起诉、上诉、申请再审)等立案信息，然后上传诉讼材料，确认无误后点击提交。

　　3.提交成功后，法院工作人员会对当事人的立案申请进行审核，审核通过后，向当事人登录账号发送案件受理通知书、举证责任通知书、缴纳诉讼费用通知书。当事人可通过网银、支付宝或微信缴纳诉讼费，完成缴费立案。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 王博文）
[ 责任编辑：史戎戎]
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