洛阳市人大常委会主任李少敏到汝阳县调研重点项目建设情况

昨日，市人大常委会主任李少敏到汝阳县调研重点项目建设情况。李少敏指出，要坚持绿色发展理念，聚焦市委提出的“打造南部生态涵养区”的要求，加快推动产业转型，不断提升生态环境建设水平。

昨日，市人大常委会主任李少敏到汝阳县调研重点项目建设情况。李少敏指出，要坚持绿色发展理念，聚焦市委提出的“打造南部生态涵养区”的要求，加快推动产业转型，不断提升生态环境建设水平。

以绿色建材为主的新材料产业是汝阳的主导产业。不久前点火试生产的汝阳泰石岩棉项目全部建成后，将成为亚洲最大的岩棉生产基地，产品具有耐高温、隔热等特点，广泛应用于建筑、工业等领域。李少敏深入项目车间，详细了解项目建设、产品结构、市场布局等情况，鼓励企业坚定投资信心，坚持绿色发展，加快建设进度，确保早日投产达效。

近年，汝阳全力实施前坪水库下游北汝河综合治理项目，统筹推进水、城、山、园、林、路等综合提升。治理后的北汝河县城段生态优美、水清岸绿、游人如织，李少敏对此给予充分肯定。他指出，要注重规划引领，在确保行洪安全的前提下，拓展滨水空间，打造河堤绿廊，切实提升景观效果和服务设施，真正实现生态惠民。李少敏还实地察看了马兰河治理工程。

瑞云山是汝阳重点打造的城郊森林公园，目前正在全面推进春季绿化工程。李少敏详细了解公园规划建设情况，指出要大力实施国土绿化行动，扎实推进全境绿化，提高造林质量，提升县城品位，努力打造山水汝阳。（洛阳日报记者 白云飞）