洛阳市启动牡丹文化节志愿者招募工作

今年牡丹文化节期间，我市将有众多志愿者为游客和市民服务。《洛阳晚报》记者获悉，日前，我市已启动志愿者招募工作。如果您愿参加志愿服务活动，且有充足时间，可拨打电话63910889咨询报名。

今年牡丹文化节期间，我市将有众多志愿者为游客和市民服务。《洛阳晚报》记者获悉，日前，我市已启动志愿者招募工作。如果您愿参加志愿服务活动，且有充足时间，可拨打电话63910889咨询报名。

●大型活动志愿服务

招募志愿者200名，结合第36届中国洛阳牡丹文化节大型活动需求，安排志愿者参与。围绕礼宾服务、活动现场秩序维护、语言翻译、观众指引、物品分发等工作开展志愿服务活动。

●文化系列志愿服务

故宫牡丹精品文物洛阳展、优秀剧目展演、洛阳解放70周年书画展等一系列文化活动，每项活动招募志愿者20名，积极传播有洛阳特色的文化志愿服务理念，丰富群众精神文化生活，并带动更多的文化爱好者成为志愿者。

●旅游赏花系列志愿服务

以赏花系列活动、畅游博物馆之都活动、旅游景区优惠活动等为重点，招募各类志愿者开展志愿服务活动，引导游客文明游览。

●迎宾志愿服务

设置学雷锋“文明使者”志愿服务站(点)58个，每个志愿服务站(点)不少于6名志愿者，每个牡丹观赏园、旅游景区志愿者不少于20名，共招募志愿者2000名。

●助交通志愿服务

围绕不闯红灯、礼让斑马线、拒绝酒驾等主题开展文明交通公益活动。在城市区30个易拥堵路口开展志愿者助交通活动，每个路口招募8名志愿者。

●讲解志愿服务

每个公园、景区至少招募6名志愿者，主要负责本景区的志愿讲解工作，为特殊群体游客提供免费讲解服务。

●国际志愿服务

为来洛旅游的外宾提供外文翻译、引导等服务，发放洛阳英文资料和英文地图等。

●清洁家园志愿服务

定期集中组织开展活动，深入城区背街小巷、社区楼院等地，清除卫生死角，整治“脏乱差”现象，做到公共环境卫生整洁干净。

●文明劝导志愿服务

组织中小学生和市民参与“小手拉大手，文明一起走”“护花护绿小使者”等志愿服务活动，引导中小学生主动爱护、保护好广场、公园、景区、社区花草，营造良好的文明旅游环境。

●关爱弱势群体志愿服务

开展关爱空巢老人、留守儿童、农民工和伤残人士等弱势群体的志愿服务活动，积极为他们提供帮助，排忧解难。各单位组织开展志愿者陪同弱势群体赏牡丹、游龙门等志愿服务活动。（洛阳晚报记者 潘立阁）