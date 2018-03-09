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洛阳启动重污染天气橙色预警 即日起至29日全市禁烧禁燃禁烤
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-03-22 18:06

　　洛阳网讯 今日，记者从洛阳市环境攻坚办获悉，根据气象预报和环境监测，明天起我市将有一次空气污染过程，预计空气质量达到重度污染，大约持续7天。全市决定于今日16时至29日24时，启动重污染天气Ⅱ级(橙色)预警响应，并实行相应的减排管控措施。

　　扬尘源管控方面，管控期间未经“一支笔”审批的施工项目涉土作业一律停止，特许施工项目必须严格落实“七个百分之百”防尘措施，有关监督部门要派专人死盯死守，夜间(晚上8点至次日8点)除地铁工程外，其他项目一律停止涉土作业。城市区的“城中村”禁止实施房建、拆除等作业。同时，加大城市道路洒水保洁频次，开展喷雾降尘作业。

　　工业源减排方面，重点企业实施减排措施，水泥企业(包括水泥熟料企业和特种水泥企业)，以煤、自制煤气为燃料的陶瓷企业，以电、天然气为燃料和加气砖生产企业等限产50%。城市区的火电企业燃煤运输车辆实施错峰运输。制药工业(包括医药、农药和兽药企业)生产工艺排放VOCs的生产线原则上全部停产。

　　移动源管控方面，从严控制高排放车辆使用，严查违规渣土运输；城市区、县城区对大型货车、工程渣土车实施限行，过境车辆绕行城市区和县城区，环城高速本地车辆免费通行。禁止销售国五标准以下的车用汽柴油，打击取缔黑加油站点。

　　生活源管控方面，企事业单位职工生活保障和个体工商户商业经营活动禁止使用燃煤，电气未覆盖区域城乡居民生活禁止使用非洁净型煤，已经实现“燃煤双代”的居民生活不得使用燃煤(包括洁净型煤)，违规使用的燃煤设施一律取缔。全市域禁止焚烧秸秆、树叶和垃圾；禁止露天烧烤；禁止燃放烟花爆竹。

　　相关部门也将严格环境执法，环保、住建、交通等多个部门将派出督察组，依法查处落实管控措施不力的企业、工地。(见习记者 谢娜娜 通讯员 马立)
[ 责任编辑：史戎戎]
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