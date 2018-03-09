邮储银行洛阳市分行开展“邮爱公益”活动

3月20日，邮储银行洛阳市分行在市区及九县(市)开展“邮爱公益”活动，积极回馈社会、践行普惠金融、弘扬扶贫济困美德。

3月20日，邮储银行洛阳市分行在市区及九县(市)开展“邮爱公益”活动，积极回馈社会、践行普惠金融、弘扬扶贫济困美德。一是开展公益宣传活动。市分行组织10个健步走公益宣传团队，在大街、商场、公园向群众发放宣传折页；在全市所有邮储银行网点张贴海报，向办理业务的客户发放宣传折页。宣传活动共发放宣传折页达3000份，张贴海报200张。用我们的行动宣传号召社会人士广泛参与公益活动，传播人人公益的价值理念。

二是开展捐款活动。市分行组织全行职工在腾讯公益“邮爱新长城高中生自强班”项目中开展“一起捐”活动，不完全统计当天共捐款12320元，参与385人次，此项活动正在持续开展中。