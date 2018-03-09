央行新规下月实施 将对扫码支付进行分级管理

移动支付的普及，在带来便利的同时，其安全隐忧也困扰着大家。央行发布的《条码支付业务规范(试行)》将于今年4月1日起实施，从额度、风险防范等多个方面对扫码支付市场进行规范。

移动支付的普及，在带来便利的同时，其安全隐忧也困扰着大家。央行发布的《条码支付业务规范(试行)》将于今年4月1日起实施，从额度、风险防范等多个方面对扫码支付市场进行规范。

提供扫码支付需“持证上岗”

二维码支付自诞生之初便凭借其便捷的支付、较低的应用门槛备受客户及商家青睐。但随着其不断普及，用户资金被盗刷、手机扫码中毒等乱象频发。

新规的重点之一是强调业务资质要求。新规明确，支付机构向客户提供基于条码的付款服务时，应取得网络支付业务许可；支付机构为实体特约商户和网络特约商户提供条码支付收单服务的，应当分别取得银行卡收单业务许可和网络支付业务许可。

洛阳师范学院商学院院长刘玉来表示，尽管二维码支付早已延伸至日常生活的多个角落，但由于条码支付的市场进入门槛较低，也引发了市场的无序竞争，带来了一定风险。新规的实施、落实，将帮助消费者排除风险商户，让普通消费者可放心扫码。

分级限额防范风险

新规将条码支付分为静态条码和动态条码。所谓静态条码，是常见于那些印在纸板上，放置于店面或摊位上的收款二维码。而动态条码，就是消费者付款时出示给收银员的付款码，是由手机随机生成的。一般来说，“被别人扫”要比“扫别人”安全度更高。

业内人士表示，在一般情况下，支付交易安全验证由低到高分为三类：静态的普通密码；数字证书、电子签名或一次性密码等；脸、指纹、声纹这些生物特征。新规将二维码的风险防范能力从高到低分为A、B、C、D四级，并指明了交易限额。

A级为动态条码并需要包括数字证书或电子签名在内的两类及以上有效要素验证，不限额度。B级为动态条码并需要两类及以上有效要素验证，可以不包括数字证书、电子签名等在内，单日交易金额不超过5000元。C级为动态条码且验证要素少于两类的，单日交易金额不超过1000元。D级是指用静态条码的，单日交易金额不能超过500元。

对日常扫码消费影响不大

刘玉来表示，对于消费者来说，目前最常使用的，就是静态条码，也就是一些商户的“扫一扫”。由于静态条码易被篡改，存在一定安全隐患。因此这种交易方式的单日累计交易限额较低。

限额后，对消费者来说，会不会带来诸多不便？相关据显示，近两年，主流支付机构每日条码支付的95%以上都是500元以下的小额交易。换句话来说，500元的静态条码限额已覆盖绝大部分使用条码支付付款客户的需求。因此，无论是对商户还是消费者个人，限额对日常扫码消费带来的影响不大。同时，消费者可使用手机上的动态条码进行付款，安全性能高于静态条码，且限制额度相对较高。

刘玉来同时提醒消费者，在扫码支付前，应与商家确认二维码是否正规、真实，对于一些个人建立的二维码或来历不明的二维码，不要盲目扫。同时，消费者在支付时要保护好自己的密码，以防信息泄露。（洛阳日报记者 戚帅华）