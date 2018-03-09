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洛阳法院全面启动网上立案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-22 09:00

　　昨日，记者从市中级人民法院获悉，我市两级法院全面启动网上立案，并完成全省首例网上立案。

　　3月15日，我市某房产经纪公司诉范某等人合同纠纷一案，当事人在瀍河区人民法院诉讼服务中心的自助服务区，通过河南法院诉讼服务网当天便立案成功，并通过微信成功缴纳50元诉讼费。

　　市中级人民法院诉讼服务中心副主任李占营介绍，网上立案全面启动后，群众可足不出户、轻点鼠标，轻松实现网上立案、网上缴费，从提出申请到成功缴费仅需两个小时。

　　李占营说，诉讼群众打开河南法院诉讼服务网，点击左上角的“网上立案”，凭当事人身份证信息实名注册账号，登录后根据系统提示选择立案法院，选择“民事”或“执行”案件，并填写立案信息，确认无误后点击提交。

　　完成这些操作后，法院工作人员会对当事人立案申请进行审核，审核通过后，向当事人登录账户发送案件受理通知书、举证责任通知书、缴纳诉讼费用通知书。当事人可通过网银、支付宝或微信缴纳诉讼费，完成缴费立案。

　　“当事人立案成功后，如本人同意法院电子送达，并留下电子邮箱、手机号码，系统会将调取证据通知书、开庭传票等诉讼文书发送给当事人。”李占营说，整个诉讼过程，当事人只需开庭时持打印的传票或电子传票到法院参加庭审即可。 （洛阳日报记者 申利超 通讯员 王博文）
[ 责任编辑：席倩倩]
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