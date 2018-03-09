今天洛阳最高气温21℃ 但昼夜温差仍较大

今天多云间晴天，偏南风2级到3级，气温3℃到21℃；明天全区晴天到多云，偏南风2级到3级，气温3℃到23℃。

天上飞着的风筝，草地上玩耍的狗，公园里散步的人……昨日是春分节气，到处一派欣欣向荣的景象。

此前，不论我市气温高或低，小记都“宠辱不惊”，始终没脱掉冬天那身行头，害怕因贸然增减衣物而感冒。如今春分已过，平均气温将逐步稳定在10℃以上，进入了气象学上的春天，小记时刻准备着换上清爽的春装。

看看今明两天的天气情况，也让人心里窃喜。市气象台预计，今天多云间晴天，偏南风2级到3级，气温3℃到21℃；明天全区晴天到多云，偏南风2级到3级，气温3℃到23℃。也就是说，今明两天我市将以“阳光明媚，春风和煦”为主调，但昼夜温差较大，您要注意增减衣物。

莺飞草长，桃红李白，当下正是到郊外踏春的好时节，不过也得提防“春困”。如果您感到困倦疲乏、无精打采、昏昏欲睡，就说明是“春困”在作祟。

如何远离“春困”呢？保健专家建议，应有规律地睡眠，早睡早起，积极参加户外活动，尽量少熬夜。此外，定量用餐和均衡饮食也必不可少，可多吃些诸如大豆、花生、菠菜等富含维生素的食物。

一年之计在于春，您有何打算就抓紧实施吧，春光不等人。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）