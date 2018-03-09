岗位送到村里 大龄人员抢手

21日上午，高新区辛店镇董窑村村委会广场上人头攒动，热闹异常。市人社局、高新区组织人事和社会保障局在此举办“岗位送到家”现场招聘会，大龄求职者成了当天的主力，不少企业也主动放宽年龄限制，向其伸出“橄榄枝”。

21日上午，高新区辛店镇董窑村村委会广场上人头攒动，热闹异常。市人社局、高新区组织人事和社会保障局在此举办“岗位送到家”现场招聘会，大龄求职者成了当天的主力，不少企业也主动放宽年龄限制，向其伸出“橄榄枝”。

“年轻人流失率太高，难以招呼。”一家民营化工企业招聘主管张女士说，此次将普工年龄上限设定在50岁，不怕年纪大，就怕技术不到位。如今不比以前，安心在车间当一线操作工的年轻人越来越少，干两三个月招呼都不打就走的人比比皆是。单位对员工技能的要求比较高，需要熟手，好不容易培训出来了，留不住又得招人，无形中增加了用人成本。

53岁的村民尚女士在现场逛了半个小时，没有找到适合自己的工作。“想找个离家近点的工作，最好下午能早些下班。”尚女士告诉记者，虽然要出来找工作，但照顾家人还是第一位的。跟她一起来应聘的邻居有不少，但是工作确定下来的没几个。

“大龄求职者基本都是问得多，真正确定求职意向的很少，他们找工作的心态与年轻人不同。”某家政服务公司经理辛女士告诉记者，对于多数大龄求职者，工作只是一件额外的事情。尤其是女性求职者，大都要考虑家庭因素，对工作时间、工作量都很挑剔。

因年轻人不多，像市场销售、行政文员、软件开发等岗位少有人问津，到场的一家信息技术公司只收到了3份简历。不少招聘人员甚至在招聘会现场到处游走，看到适合的求职者就主动搭讪。

“过了年，年轻人基本上都到外面挣钱了，除了在家照顾孩子的妇女，没几个在家的。”董窑村党支部书记杨运强说，而随着手机、互联网的普及，年轻人求职更加便利，很多人通过微信、网上招聘直奔用人单位。

市公共就业服务中心相关负责人介绍，一般来说，用人单位对招聘对象要求有工作经验及较高的管理或技能水平，而年轻的劳动者人数众多却缺乏工作经验，年龄较大、有一定工作经验的劳动者就业相对稳定，调换工作相对新成长劳动力较少，从而出现年龄供求不对称的招聘现象。

为了满足农村劳动力的找工作需求，今年市人社部门将持续构建“线上+线下”的立体招聘平台，推广网络职业介绍等模式，促进人岗高效匹配，为农村劳动力提供更加方便快捷的网络就业服务。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 龙辉 姚燕青 文/图）