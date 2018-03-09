洛阳俩小学生捡到证件上交 两地警方微博互动找到失主

昨日，长春路派出所民警告诉小记一件事儿：两名小学生把捡来的身份证、公交卡交到派出所。民警发现失主是周口市沈丘县人，就通过派出所官方微博发布失物招领启事，跟沈丘县公安局官方微博互动，很快找到失主。

昨日，长春路派出所民警告诉小记一件事儿：两名小学生把捡来的身份证、公交卡交到派出所。民警发现失主是周口市沈丘县人，就通过派出所官方微博发布失物招领启事，跟沈丘县公安局官方微博互动，很快找到失主。

19日14时许，两名小学生来到长春路派出所，说捡到了他人的身份证和公交卡，想交给警察叔叔。当天中午，他们在82路公交车上捡到了上述身份证和公交卡，它们都属于同一人。

民警对孩子们的行为进行了表扬，随后开始查找失主。身份证信息显示，失主是周口市沈丘县人。民警通过派出所官方微博发布失物招领启事，并与沈丘县公安局官方微博取得联系。两地警方微博联动寻人，十几分钟后，失主的家人就与长春路派出所取得联系，当天下午领走了身份证和公交卡。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 肖岩冰 郭通航）