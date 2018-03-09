洛阳一男子盗刷女友信用卡 还“好心”陪着去报案

昨日，小记从老城派出所听说一件事儿：一名女子发现自己的信用卡被盗刷后，叫上男友一起去派出所报案。民警经过一个多月的侦查，最终锁定犯罪嫌疑人，不是别人，正是该女子的男友。

昨日，小记从老城派出所听说一件事儿：一名女子发现自己的信用卡被盗刷后，叫上男友一起去派出所报案。民警经过一个多月的侦查，最终锁定犯罪嫌疑人，不是别人，正是该女子的男友。

今年2月10日9时许，姑娘小陈和男友吉某一起来到老城派出所报案，小陈说她收到当月的信用卡账单，发现信用卡被人盗刷了2.4万余元。

立案后，民警经过侦查发现，小陈的信用卡盗刷地点在市区，因此推断犯罪嫌疑人应该生活在市区。随后，民警通过调取信用卡消费记录，查找到信用卡的刷卡地。3月13日，民警调取刷卡地附近的监控视频，锁定犯罪嫌疑人为吉某。

吉某到案后供述，他和小陈谈了半年恋爱，由于染上赌博恶习，他欠下不少赌债。债主要求吉某春节前还清欠款，他就趁小陈不注意，从其钱包里偷走其信用卡，并试出了信用卡密码，分两次盗刷了2.4万余元。

事发后，为了不暴露自己，吉某陪小陈一起到老城派出所报案。目前，吉某已因涉嫌盗窃罪被警方刑事拘留，案件正在办理。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李保宏）