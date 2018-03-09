逃犯见到民警扭身就走 储物间里“躲猫猫”被逮

昨日，车站派出所民警致电本报记者：我们到一宾馆例行检查，一名正下楼的男子看到我们，马上扭身回楼上，我们觉得他形迹可疑，就跟了上去，没想到他竟躲在4楼一堆放杂物的储物间里。原来，他是网上逃犯。

昨日，车站派出所民警致电本报记者：我们到一宾馆例行检查，一名正下楼的男子看到我们，马上扭身回楼上，我们觉得他形迹可疑，就跟了上去，没想到他竟躲在4楼一堆放杂物的储物间里。原来，他是网上逃犯。

19日17时许，民警武峰和3名同事到金谷园路一家宾馆例行检查。他们在一楼大厅询问店员相关情况时，一男子从楼上走下来，看到大厅有民警，他神色慌张地转身小跑上楼。

武峰等人见状觉得此人举止反常，安排几个人把守宾馆出入口后，剩余民警前往对方所住的4楼一客房检查。客房门开后，屋里只有一名女子，该女子说她姓周，是与网友郭某出来约会的，郭某刚才出去就一直没回来，这让民警更加觉得郭某可疑。

在4楼找了一圈，民警未发现郭某踪影，楼下出入口也没见人。难道郭某插翅飞了不成？武峰等人在4楼消防通道寻找时，发现楼道内有个一米多高的储物间。武峰拉开门一看，郭某正蜷缩在一堆杂物里，一脸惊慌地看着他。

民警调查得知，去年，犯罪嫌疑人郭某在郑州一彩票店打工，其间他伙同他人把店主的金镶玉首饰及3000多元营业款盗走，后被郑州警方列为网上逃犯。目前，犯罪嫌疑人郭某已被移交郑州警方。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲 张波）