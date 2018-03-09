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耶鲁学霸古都献上天籁音
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-22 08:44

　　“胡同猫”倾情献唱

　　您听过没有乐器伴奏完全清唱的合唱吗？你欣赏过合唱的同时加入喜剧元素的表演吗？20日晚，一群来自美国耶鲁大学的学生组成的合唱团“胡同猫”，以这样的表演形式亮相上阳宫文化园观风殿，一下点燃了洛阳观众的热情。

　　“胡同猫”(The Yale Alley Cats)是由耶鲁大学在校大学生组成的无伴奏合唱团，创立于1943年。他们的主要歌唱形式是阿卡贝拉。阿卡贝拉在意大利语中意为“按照教堂的风格”，指在没有乐器伴奏的情况下，由组合或个人用纯人声进行演唱的音乐表现形式，也就是人们常说的无伴奏合唱。

　　每年，“胡同猫”都会进行世界巡演，曾先后到伦敦、柏林、新加坡、马德里、巴黎等地演出。截至2015年，“胡同猫”已发行31张唱片，曾获得第52届格莱美最佳流行音乐专辑奖。

　　耶鲁大学“胡同猫”合唱团中国交流季活动·洛阳站由洛阳旅发集团主办，上阳宫文化园承办。演出交流会在茶艺表演《上阳雀舌》中拉开序幕，上阳宫演艺团队还奉献上气势恢宏的舞蹈《万国朝贺》《岁落轻尘》等。

　　合唱团团员们奉上的清唱表演则让台下的观众大开眼界。《Night and Day》《Let's Stay Together》《Early One Morning》……“胡同猫”演唱的许多都是历届团员们原创的曲目，也有《I Will Always Love You》等经典流行歌曲。他们不时用响指打节拍，或加入踢踏舞动作，或表演一些幽默的情节，深情、动听的演唱，自然、生动的表演，让观众赞不绝口。最后，演出交流会在一首《友谊地久天长》中圆满落下帷幕。

　　“东方的唐风古韵邂逅美国的人声清唱，古典的上阳宫碰撞世界顶级名校，这感觉太奇妙了。”市民李先生说，希望洛阳能引进更多这样的视听盛宴。（洛阳晚报记者 宋扬/文 张斌/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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