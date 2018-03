耶鲁学霸古都献上天籁音

您听过没有乐器伴奏完全清唱的合唱吗?你欣赏过合唱的同时加入喜剧元素的表演吗?20日晚,一群来自美国耶鲁大学的学生组成的合唱团“胡同猫”,以这样的表演形式亮相上阳宫文化园观风殿,一下点燃了洛阳观众的热情。

“胡同猫”倾情献唱

“胡同猫”(The Yale Alley Cats)是由耶鲁大学在校大学生组成的无伴奏合唱团,创立于1943年。他们的主要歌唱形式是阿卡贝拉。阿卡贝拉在意大利语中意为“按照教堂的风格”,指在没有乐器伴奏的情况下,由组合或个人用纯人声进行演唱的音乐表现形式,也就是人们常说的无伴奏合唱。

每年,“胡同猫”都会进行世界巡演,曾先后到伦敦、柏林、新加坡、马德里、巴黎等地演出。截至2015年,“胡同猫”已发行31张唱片,曾获得第52届格莱美最佳流行音乐专辑奖。

耶鲁大学“胡同猫”合唱团中国交流季活动·洛阳站由洛阳旅发集团主办,上阳宫文化园承办。演出交流会在茶艺表演《上阳雀舌》中拉开序幕,上阳宫演艺团队还奉献上气势恢宏的舞蹈《万国朝贺》《岁落轻尘》等。

合唱团团员们奉上的清唱表演则让台下的观众大开眼界。《Night and Day》《Let's Stay Together》《Early One Morning》……“胡同猫”演唱的许多都是历届团员们原创的曲目,也有《I Will Always Love You》等经典流行歌曲。他们不时用响指打节拍,或加入踢踏舞动作,或表演一些幽默的情节,深情、动听的演唱,自然、生动的表演,让观众赞不绝口。最后,演出交流会在一首《友谊地久天长》中圆满落下帷幕。

“东方的唐风古韵邂逅美国的人声清唱,古典的上阳宫碰撞世界顶级名校,这感觉太奇妙了。”市民李先生说,希望洛阳能引进更多这样的视听盛宴。(洛阳晚报记者 宋扬/文 张斌/图)