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出国务工频被骗 洛阳市商务局:请选择正规劳务公司
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-22 08:30

　　近日，《洛阳晚报》记者从市商务局了解到，近期出国务工人员较多，一些务工人员在中介机构交钱后就没有了下文，等意识到受骗时却发现对方已经人去楼空。

　　市商务局外经科工作人员说，近期我市关于出国务工的投诉量有所增加，大多是务工人员在没有资质的劳务公司交了费用，却没有顺利出国。他提醒大家，我市具备商务部颁发的对外劳务合作经营资格证书的企业共有8家，分别是一拖国际经济贸易有限公司、洛阳佳的工贸有限公司、河南四通建筑劳务有限公司、中铁隧道集团有限公司、洛阳嵩州对外经济技术合作有限公司、洛阳农力对外经济技术合作有限公司、河南黄金建筑安装公司、洛阳荣泰国际贸易有限公司。务工人员在报名出国务工时，应查验对方的对外劳务合作经营资格证书或境外就业经营许可证复印件。如果对方为代理公司，可要求其出具委托方的相关资质证明。

　　务工人员在正式出国前，要分别与国外雇主和国内劳务公司签订雇佣合同和外派劳务合同，一旦发生纠纷，这些合同是务工人员维权的重要法律依据。此外，按照相关规定，务工人员在出国务工前要到出入境检验检疫部门进行体检，为防止在境外感染流行病，一定要了解所去国家和地区的流行病现状，在出境前4周到6周内接种相关疫苗。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 薛朋霞 陈超）
[ 责任编辑：史戎戎]
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