教育部取消五个高考加分项目 洛阳市招办这样回应……

昨日，教育部发布《关于做好2018年普通高校招生工作的通知》(简称《通知》)，今年高考将取消五个全国性高考加分项目。市招办通过《洛阳晚报》回应，我省已于2015年取消这些加分项目，洛阳考生可安心备考。

昨日，教育部发布《关于做好2018年普通高校招生工作的通知》(简称《通知》)，今年高考将取消五个全国性高考加分项目。市招办通过《洛阳晚报》回应，我省已于2015年取消这些加分项目，洛阳考生可安心备考。

取消五个高考加分项目，不影响我市考生

“全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目”……昨日，教育部发布的《通知》，让不少考生和家长心头一紧。还有不到仨月就要高考了，备考和填报志愿计划要随之调整吗？《洛阳晚报》记者邀请市招办负责人予以解答。

“取消这些加分项目，对我市考生整体影响不大。”市招办普招科科长高冰南说，早在2015年，我省就发布通知，从2015年1月1日起，取消五个高考加分项目，“这和此次教育部要求取消的加分项目一致”。

取消哪五个高考加分项目

1.体育特长生加分项目：在高级中等教育阶段获得“重大国际体育比赛集体或个人项目前6名、全国性体育比赛个人项目前6名”“国家二级运动员(含)以上称号”的考生，均不再具备高考加分资格。

2.中学生学科奥林匹克竞赛加分项目：在高级中等教育阶段获得全国中学生(数学、物理、化学、生物学、信息学)奥林匹克竞赛全国决赛一、二、三等奖的考生，不再具备高考加分资格。

3.科技类竞赛加分项目：在高级中等教育阶段获得全国青少年科技创新大赛(含全国青少年生物和环境科学实践活动)，“明天小小科学家”奖励活动，全国中小学电脑制作活动一、二等奖，国际科学与工程大奖赛或国际环境科研项目奥林匹克竞赛奖项的考生，不再具备高考加分资格。

4.省级优秀学生加分项目：在高级中等教育阶段获得“省级优秀学生”称号的考生，不再具备高考加分资格。

5.思想政治品德有突出事迹加分项目：在高级中等教育阶段被认定为思想政治品德方面有突出事迹的考生，不再具备高考加分资格。对有突出事迹的考生，按照有关程序，高校可破格录取或单独考试录取。

我市考生今年能享受哪些加分政策

高冰南表示，今年的河南省高考加分政策还未公布。根据去年的政策，六类考生可享受加分政策，相关考生和家长可做参考。

2017年河南高考加分标准：

1.加20分：烈士子女；在服役期间荣立二等功(含)以上或被大军区(含)以上单位授予荣誉称号的退役军人。

2.加10分：自主就业的退役士兵；归侨、归侨子女、华侨子女、台湾省籍考生、侨眷、港澳同胞及其眷属(入选国家“千人计划”和省“百人计划”的海外高层次留学人才的中国籍子女,参照此条执行)。

3.加5分：少数民族考生；2012年12月31日(含)之前迁至移民安置区的南水北调中线工程丹江口水库移民的考生。

注:具有多项高考加分者，取其最高一项分值加分，不累加，也就是说，考生最多可获得20分的加分。

有学科特长的考生，可关注高校自主招生

“取消此类加分，更有利于高考公平、公正。”市教育局中小学教研室副主任贾大庆认为，有学科特长、创新潜力的学生可以试试高校自主招生，作为目前能直升高校的绿色通道，自主招生将越来越受重视。

市自主招生培优工作室老师郭利春说，中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛两项高考加分项的取消，意味着所有竞赛成绩都将纳入自主招生、综合评价招生中。近日发布2018年自主招生简章的高校，均将学科竞赛、科技创新类竞赛成绩列为报名条件。

“考生若通过高校自主招生，最高将获得过一本线即可录取的高考优惠，这远高于此前高考加分项目中，对中学生学科奥林匹克竞赛等获奖方面的加分优惠。”郭春利建议，有这方面培养计划的家长，不妨让孩子从小参加机器人、学科竞赛等比赛，为高中时获得自主招生资格打好基础。（洛阳晚报见习记者 刘敏 记者 刘心）