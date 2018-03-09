民参军企业如何蹄疾而步稳

“民参军”是军民融合的重要内容。近年来，我市民营企业“参军”热情高涨，一些先行先试者收获颇丰。本文希望通过透视“民参军”活样本，解析“民参军”热潮的成因，初步探究民企“参军”的成功经验和做法，以推动我市更多民营企业积极投身国防事业，共同走向军民融合新的春天。

鹏起实业铸造车间

核心提示

军民融合发展作为一项国家战略，关乎国家安全和发展全局，既是兴国之举，又是强军之策。党的十九大报告指出，要深化国防科技工业改革，形成军民融合深度发展格局。

“民参军”是军民融合的重要内容。近年来，我市民营企业“参军”热情高涨，一些先行先试者收获颇丰。本文希望通过透视“民参军”活样本，解析“民参军”热潮的成因，初步探究民企“参军”的成功经验和做法，以推动我市更多民营企业积极投身国防事业，共同走向军民融合新的春天。

1 多点开花“民参军”大潮初起

过完春节，洛阳鹏起实业有限公司(以下简称鹏起实业)又进入了繁忙的生产季。近日，在轰鸣的机器声中，该公司激光焊接部工艺员邓鑫正聚精会神地对一个内部中空的钛合金圆筒进行测量。

“这是一款宇航用尿液净化系统的配件，类似于将一张薄纸两端对齐后卷成圆筒。难就难在钛合金屈服强度和抗拉强度很接近，弯曲时一不小心就会断。我们的要求是，卷的时候不仅不能断，两端还必须对齐、对准，要求精度极高。”邓鑫介绍，市面上通行的工艺都是将钛合金棒材挖空，从中掏出一个薄圆筒，但这样加工时间长，效率不高。

去年，鹏起实业接到这项任务，技术人员用了两个星期利用真空热膨型技术攻克了这一技术难题，加工效率大幅提高，尺寸公差控制在±0.2毫米，圆度公差控制在±0.3毫米。

鹏起实业成立于2013年，是一家专业从事钛合金精密零部件研发与生产的民口配套企业，产品主要应用于航空、航天、航海、石油化工、医疗等领域。公司成立之初就选择了钛合金高端制造业，并果断选择进入军工行业。公司成立一年后，顺利取得了“军工四证”，获得了“民参军”的通行证。

“这几年公司发展得很顺利，每年产值都在以50%的速度增长，这和我们当初选择走‘民参军’之路密不可分，现在公司95%以上的产品都属于军品。”鹏起实业副总经理吴义舟说。

鹏起实业正是我市“民参军”蓬勃发展的一个缩影。“民参军”是指民营企业利用民用先进技术参与国防建设，其中包括民用技术转军用、民营企业参与军工企业改组改制、民营资本进军工和民营企业产品进军队等方面。

近年来，我市“民参军”步伐持续加快。在我市已取得军工资质的48家企业中，有21家是民营企业，数量在全省遥遥领先。越来越多的民营企业在发展民品的同时积极承担军品科研生产任务，特别是在航空航天、高端装备制造、电子信息、新能源、新材料等重点行业取得了新的突破，为国防科技建设作出了卓越贡献。