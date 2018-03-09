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95后小伙儿张凯：多个技工类奖项背后是他精益求精的职业态度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-22 08:26

　　第四十四届世界技能大赛全国选拔赛河南赛区电焊工组第一名、2016年河南省职工职业技能竞赛焊工组洛阳市第一名、河南省技术标兵、洛阳市五一劳动奖章获得者……当一名23岁的小伙儿将这些荣誉集于一身时，您或许会感到好奇——他究竟有什么特别之处？

　　他叫张凯，出生于1995年，2014年从中油一建技校焊接专业毕业后，成为中油一建第三工程314工程队的一名电焊工。

　　俗话说“行行出状元”，19岁的他走上工作岗位时，就告诉自己“要靠自己的努力，让爸妈过上好日子”。张凯的爸妈都是农民，身体一直不太好。张凯说，很多次在大夏天练习焊接汗如雨下，很多次被飞溅的铁水烫伤时，爸妈都是他坚持下去的动力。

　　通往成功的道路总是坎坷的。为尽快增强业务能力，张凯付出了比常人更多的努力，他牺牲休息时间，尽可能多地加班和练习。

　　焊接最重要的就是稳。张凯说，有一次在比赛时，因为焊接的角度出现了一点儿偏差，飞溅出的铁水恰巧滑进了他的衣领，“当时我疼得直冒汗，但因为还在比赛，胜负的关键可能只在零点几毫米，所以一丝一毫的晃动都不能有，我握着焊接棒咬着牙完成了比赛，回家后才发现身上有四五处烫伤”。

　　在张凯看来，幸福就是做自己喜欢的事情并取得了一些成绩，从而让生活时时处在一种充满希望的状态中，“当我取得的成绩足以匹配我付出的努力，也能让我的家人过得好一些时，激增的幸福感让我真正体会到了幸福是奋斗出来的”。（洛阳晚报记者 王若馨）
[ 责任编辑：史戎戎]
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