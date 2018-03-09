洛阳市档案馆馆藏量超37万卷

昨日召开的全市档案工作会议透露，市档案馆馆藏量已超37万卷。
昨日召开的全市档案工作会议透露，市档案馆馆藏量已超37万卷。
为丰富馆藏，市档案局去年在接收市直机关档案资料的基础上，面向社会征集家谱、族谱等，一批批珍贵资料相继进入市档案馆。目前，市档案馆馆藏量已有37万多卷，较上年增长6.1%，规模居全省省辖市第二位。
会议还透露，2017年，市档案局完成了馆藏档案数字化扫描50万页，各县(市)区完成馆藏档案数字化扫描共计153.5万页，全市数字化档案馆(室)建设驶上快车道。今年，市档案局将对“智慧洛阳”建设中的“洛阳市数字档案馆”项目开展调硏并撰写可行性方案，年底前将完成该项目的实施准备工作和基础工作，使我市档案馆档案信息化建设再上台阶。
市委常委、秘书长王敬林参加会议。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 段正奎）
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