洛宁县底张乡礼村：文化阵地建起来，传统陋习渐离去

过去，农忙时村民们下地干活儿，农闲时村民们打牌、喝酒、在街头扯闲话的情况比较多。如今，跳广场舞、打篮球和玩健身器材的村民越来越多，随着村综合文化广场建成使用，村民们的一些陋习慢慢被改掉。”近日，洛宁县底张乡礼村党支部书记张自让见到《洛阳晚报》记者时说。

“过去，农忙时村民们下地干活儿，农闲时村民们打牌、喝酒、在街头扯闲话的情况比较多。如今，跳广场舞、打篮球和玩健身器材的村民越来越多，随着村综合文化广场建成使用，村民们的一些陋习慢慢被改掉。”近日，洛宁县底张乡礼村党支部书记张自让见到《洛阳晚报》记者时说。

张自让介绍，过去，礼村村属于洛宁县的后进村，村民以种小麦和玉米、打零工为主要经济来源。礼村村被定为后进村，主要原因是集体经济薄弱、基础设施落后。2015年10月，原驻村第一书记赵笑菊刚到礼村村时的第一印象是，村里连像样的村级办公场所和文化活动广场都没有，不少村民盼望有一个活动场所。然而，礼村村没有集体经济，资金十分困难。

为让村民们早日实现“精神脱贫”，县委宣传部和赵笑菊想方设法为村里协调资金近30万元，以解燃眉之急。如今，占地6亩的村级综合文化服务中心已经建成投用，篮球场、健身器材和景观绿化已全面完工投用。

从2017年至今，县豫剧团为该村村民送来三场大戏，洛阳籍著名音乐人田华到礼村小学爱心助教，县委宣传部又为礼村村送去两场文艺演出，全面丰富群众的文化生活。今年1月3日，礼村村举办了底张乡“孝善基金”发放启动仪式暨礼村村“十星级文明户、好媳妇、好公婆”表彰大会……

张自让笑着说，现在每天早晚村民们都会到综合文化广场上活动，喝酒、打牌的人越来越少，村风村貌越来越好。（洛阳晚报记者 高山岳 通讯员 李峰）