洛阳：持续掀起绿化高潮 确保完成造林任务

昨日召开的全市春季国土绿化行动现场会透露，截至目前，全市春季造林任务实现大头落地，累计完成造林14.7万亩。 昨日召开的全市春季国土绿化行动现场会透露，截至目前，全市春季造林任务实现大头落地，累计完成造林14.7万亩。 今年以来，我市坚持“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”的原则，全方位推进廊道绿化、荒山绿化、“一心一环五山五河五都”重点区域绿化提升，成效明显、特色突出。与会代表实地观摩的宜阳县锦屏山绿化工程、盐镇乡郑西高铁沿线绿化工程、洛宁县嶕峣山绿化工程，规模大、标准高，有特色、有气势。 会议强调，当前，气温适宜，墒情较好。要持续开展植树造林，重点推进“一心一环五山五河五都”工程，确保全面完成各项造林绿化任务；要始终把造林质量放在第一位，严把苗木质量，推广专业队造林，加强后期管护，确保打造精品、形成景观；要拓宽投入机制，建立多元化投资渠道，推广林苗一体化、公司化管护与经营、反租倒包发展林下经济等模式，实现生态效益与经济效益的双赢；要积极开展森林乡村、森林城市等创建活动，改善人居环境，提升城市品位。会议还就森林防火、湿地保护、国家储备林基地建设等工作提出要求。 市委常委、统战部部长娄会峰参加会议。 （洛阳日报记者 白云飞 通讯员 金志锋）