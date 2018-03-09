全市经济运行暨重点项目建设工作推进会在伊川县召开

昨日，我市在伊川县召开全市经济运行暨重点项目建设工作推进会，通报前两个月经济运行及重点项目建设情况，安排下一步工作，确保完成第一季度各项目标任务。 昨日，我市在伊川县召开全市经济运行暨重点项目建设工作推进会，通报前两个月经济运行及重点项目建设情况，安排下一步工作，确保完成第一季度各项目标任务。 今年前两个月，我市省、市重点项目计划新开工34个，实际开工66个，超过计划开工数量近一倍；重点项目累计完成投资171亿元，占年度计划投资的16.6%。在工业项目方面，第一季度全市在建工业项目273个，投资总额862.2亿元。 市委常委、常务副市长吴孟铎强调，各级各部门要按照市委、市政府的部署和要求，全力推动经济运行稳中有进、稳中向好，奋力实现第一季度开门红，为圆满完成全年各项目标任务奠定坚实的基础。要坚持突出问题导向，充分认清当前全市经济运行面临的严峻形势；要紧盯目标不放松，瞄准短板问题和薄弱环节，着力扩大合理有限投资，扎实开展工业项目建设“百日攻坚”，积极促进房地产健康发展，强化和提升企业服务，全力以赴确保完成第一季度各项既定目标任务；要改进作风抓落实，强化责任担当和督查考核，确保各项工作取得实效。 推进会前，与会人员还实地到伊川县伊电集团洛阳龙鼎铝业有限公司、洛阳中赫非晶材料项目、洛阳台联新材料有限公司铝箔项目建设现场进行观摩。 副市长侯占国等参加相关活动。（洛阳日报记者 孙小蕊）