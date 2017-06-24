治理烧烤，洛龙区开启“实时监控”模式

天气日渐暖和，又到了撸串的季节，如果您想抓住这个商机开个烧烤摊，那么一定要做好“无烟烧烤”的准备，因为您可能已被城管信息员“实时监控”了。

天气日渐暖和，又到了撸串的季节，如果您想抓住这个商机开个烧烤摊，那么一定要做好“无烟烧烤”的准备，因为您可能已被城管信息员“实时监控”了。

19日，洛龙区数字化城市管理监督中心联合古城办事处，给辖区商户上了一堂生动的大气污染防治课。在一台电脑上，洛龙区被分割为62个网格，有163个红点在上面不间断移动。该中心有关负责人称，一个小红点分别代表一个城管信息员，163个信息员负责62个网格内的问题巡查。

“天气渐热，烧烤治理将成为重点工作之一，我们与古城办事处联合尝试信息员‘实时监控’的方法进行烧烤治理。”该负责人说，信息员每天不间断巡查，发现一个烧烤摊标记一个，并对烧烤摊的油烟净化装置安装和开启情况进行统计，发现问题实时上报，交由城管队员集中处理。

此次对烧烤摊的“实时监控”将在洛龙区实现全覆盖，如果您也想经营烧烤摊，不妨先给烧烤工具加装油烟净化装置。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 李强）