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洛阳市第一届沟域经济发展交流研讨会暨凤翔农庄合作单位签约仪式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-03-21 18:21

　　今年两会，乡村振兴成为代表委员们热议的话题。现代农业发展、美丽乡村建设已经成为新时期国家发展战略重要转型期的重点工作。

　　洛阳市第一届沟域经济发展交流研讨会

　　3月21日，洛阳市第一届沟域经济发展交流研讨会暨凤翔农庄合作单位签约仪式在洛阳凤翔温泉酒店举行。本次会议围绕洛阳沟域经济发展进行讨论，共同探索推进农村产业融合发展，聚焦产业兴旺，加速乡村振兴。

　　洛阳市农业局副局长魏建民

　　据了解，本次研讨会由洛阳市农业局主办，凤翔农庄、洛阳休闲产业协会、洛阳文化产业协会、洛阳温泉协会、洛阳旅行社协会协办。洛阳农业局副局长魏建民出席并主持会议。魏建民表示，洛阳的地貌特征为“五山四岭一分川”， 生态好、经济差。洛阳的农业、旅游业在河南区域都具有明显优势，发展沟域经济可以变山区农村的“短板”为“亮点”，是振兴山区农业发展，帮助农民快速富裕的有效途径。他举例说道，张沟村曾经是有名的贫困村，凤翔温泉项目让张沟村在短短几年时间内脱贫致富，成为了远近闻名的小康村。本次研讨会之所以选择凤翔，就是想让大家学习沟域经济发展先进经验，达到互帮互助的目的。由此证明，发展沟域经济，促进一二三产业融合从而带动山区发展是完全切实可行的。

　　2017年，洛阳市重点建设九大体系60个重大专项，大力发展沟域经济就在其中，通过打造豫西沟域经济示范区，引领洛阳特色农业快速发展。

凤翔温泉董事长韩凤鸣

　　会上，凤翔温泉董事长韩凤鸣介绍了近年来凤翔温泉在沟域经济发展方面所做的工作。以凤翔温泉为代表的凤翔特色农业发展模式得到了与会领导、专家的一致认可。促进乡村旅游产业、农业企业联动及城乡一体化建设，发展沟域经济概念，要把开发理念由过去的靠山吃山转变为现在的靠山爱山、养山护山，让青山绿水变成金山银山，让凤翔农庄成为洛阳融汇农业、文旅、服务产业的新名片。

　　河南科技大学林学院副院长陈根强

　　随后，各政府、企业代表纷纷献言献策。河南科技大学林学院副院长陈根强提出沟域经济快速发展四大要求。一是规划先行，充分论证；二是因地制宜，打造区域亮点；三是合作共享，才能共赢；四要不断创新，保持吸引力。

　　凤翔农庄合作单位签约仪式

　　据了解，此次研讨会是河南省内首次以洛阳沟域经济发展为议题举办的研讨会，会议期间，凤翔农庄、河南科技大学林学院、双赢红提、十里香草莓、绿尔农业、迷迭香农业、归然园艺等多家企业完成合作签约，聚集农业品牌力量，让洛阳沟域经济的战略目标真正落到实地。
[ 责任编辑：马佳佳]
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