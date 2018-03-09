农行洛阳分行推广“三线一网格”管理模式

农行洛阳分行高度重视员工行为管理，以推广“三线一网格”管理模式为契机，有效提升风险管控能力，充分发挥新模式在经营管理中的基础性作用，员工行为管理取得初步成效。“三线一网格”管理模式是发挥党建统领作用，以纪检监督为保障，以案防风控为重点，以行政隶属和实际管理为原则，落实党建线、纪检线、运营线的风控职能，建立“网格”责任区，全员均处于各自相应责任区内，形成“全行成网、网中有格、格中定人、人负其责”的管理格局。

农行洛阳分行高度重视员工行为管理，以推广“三线一网格”管理模式为契机，有效提升风险管控能力，充分发挥新模式在经营管理中的基础性作用，员工行为管理取得初步成效。“三线一网格”管理模式是发挥党建统领作用，以纪检监督为保障，以案防风控为重点，以行政隶属和实际管理为原则，落实党建线、纪检线、运营线的风控职能，建立“网格”责任区，全员均处于各自相应责任区内，形成“全行成网、网中有格、格中定人、人负其责”的管理格局。

市委领导到农行调研时指出，农行的“三线一网格”模式创新了员工行为管理方式，对违规违纪行为起到了预防和震慑作用，值得认真推广落实。

一是抓动员培训，促理念提升。该行采取集中培训和重点辅导相结合的方式进行学习，对各支行纪委书记、纪检专干、系统管理员、机关部室负责人、重点业务骨干和网格管理员等分场次组织培训，现场操作、现场辅导，促进了全行员工对“三线一网格”管理模式的认识。二是抓氛围营造，促合规文化。统一设计制作了“三线一网格”管理模式宣传牌，在全辖办公场所上墙展示，营造宣传氛围，促使合规文化理念深入人心，员工的自律、他律、律他行为已渐渐成为常态。三是抓关键岗位，促重点落实。对纪委书记、系统管理员、预警信息管理员、网格管理员等“重点岗位”人员进行专项培训，为系统的推广和后续任务的完成起到良好的保障作用。四是抓系统履职，促尽职尽责。不间断追踪查看全员履职进程，实时关注预警信息及未履职人员名单，按月提取未履职人员名单和任务清单，督促员工按期履职，避免出现超期现象。 (杨武强)