工商银行洛阳分行“大行工匠”高嵩：平凡岗位见真功 爱岗敬业工行人

高嵩，女， 1971年出生，中国工商银行洛阳分行个人金融业务部客户经理。20多年来，高嵩始终保持自律自省的珍贵品质，在每一个平凡的岗位上，干一行爱一行钻一行。

“大行工匠”高嵩

高嵩，女， 1971年出生，中国工商银行洛阳分行个人金融业务部客户经理。20多年来，高嵩始终保持自律自省的珍贵品质，在每一个平凡的岗位上，干一行爱一行钻一行。

高嵩的第一个岗位是柜员。柜员在银行业是最基层、最辛苦、最拴人的岗位，她勤勤恳恳、任劳任怨，一干就是20年。本着干一行精一行的精神，她对业务潜心钻研、精益求精，业务水平不断提高；对工作一丝不苟、持之以恒，积极发挥爱岗敬业的模范带头作用。2006年，她到市行个金部工作后，负责部门的综合管理岗，分管个人中间业务、绩效核算与评价管理。对工作的热爱和率直较真儿的性格，促使她在岗位上踏实钻研、任劳任怨。

看似普通的小事，日积月累的坚持最能磨炼出过人的技能，把每一件事做好就是不简单，把平凡的事做好就是不平凡。在长期繁杂的个金工作中，每次组织会议时她总是比别人早到，联系各个职能部门，把准备工作做得井井有条；每次加班时她总是比别人晚走一会儿，认真核对汇总各类数据，只怕哪项工作有遗漏。工作中，她认真研究各类文件，准确落实各项工作要求，仔细汇总各项数据，达到零差错；她将知识和经验毫无保留地传授给新员工，成为业务发展的传承者；她每天都将各类信息及时准确地反馈给部门领导，成为大家的好助手，被亲切地称为“高总管”。

她把工作当使命，不慕虚荣；把工作当使命，不求回报；把工作当使命，无怨无悔。她的这种品质和精神，影响了一批批曾经和现在的同事。

高嵩对工作精益求精，追求卓越，在平凡的工作岗位上取得一个又一个骄人业绩，她将继续在实际工作中发扬大行的“工匠精神”。李鹏 刘毓晖文/图