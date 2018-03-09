洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

工商银行洛阳分行“大行工匠”高嵩：平凡岗位见真功 爱岗敬业工行人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-21 10:32

“大行工匠”高嵩

　　高嵩，女， 1971年出生，中国工商银行洛阳分行个人金融业务部客户经理。20多年来，高嵩始终保持自律自省的珍贵品质，在每一个平凡的岗位上，干一行爱一行钻一行。

　　高嵩的第一个岗位是柜员。柜员在银行业是最基层、最辛苦、最拴人的岗位，她勤勤恳恳、任劳任怨，一干就是20年。本着干一行精一行的精神，她对业务潜心钻研、精益求精，业务水平不断提高；对工作一丝不苟、持之以恒，积极发挥爱岗敬业的模范带头作用。2006年，她到市行个金部工作后，负责部门的综合管理岗，分管个人中间业务、绩效核算与评价管理。对工作的热爱和率直较真儿的性格，促使她在岗位上踏实钻研、任劳任怨。

　　看似普通的小事，日积月累的坚持最能磨炼出过人的技能，把每一件事做好就是不简单，把平凡的事做好就是不平凡。在长期繁杂的个金工作中，每次组织会议时她总是比别人早到，联系各个职能部门，把准备工作做得井井有条；每次加班时她总是比别人晚走一会儿，认真核对汇总各类数据，只怕哪项工作有遗漏。工作中，她认真研究各类文件，准确落实各项工作要求，仔细汇总各项数据，达到零差错；她将知识和经验毫无保留地传授给新员工，成为业务发展的传承者；她每天都将各类信息及时准确地反馈给部门领导，成为大家的好助手，被亲切地称为“高总管”。

　　她把工作当使命，不慕虚荣；把工作当使命，不求回报；把工作当使命，无怨无悔。她的这种品质和精神，影响了一批批曾经和现在的同事。

　　高嵩对工作精益求精，追求卓越，在平凡的工作岗位上取得一个又一个骄人业绩，她将继续在实际工作中发扬大行的“工匠精神”。李鹏 刘毓晖文/图
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]动不动就“大动肝火”？其实都是因为它
  • ·[健康]碳酸饮料到底会对【牙齿】造成多大伤害？
  • ·[健康]早上起床的这3个症状，暗示你正在发胖！
    		•
    好看又营养 轻食轻松做
    好看又营养 轻食轻松做
    好看又营养 轻食轻松做
        如今，“轻食”这一概念越来越频繁地被人们提及。轻食不是代表特定的食物，也不是纯素食，而是代表了一种健...
  • ·街头巷尾找厕所 洛阳城里很方便
  • ·老城寇家：身教胜言传，忠厚传家久
  • ·当老人变成“孩子”，该怎么哄？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳滨河南路新添两座人行天桥
  • 今年，洛阳市将对洛北城区20条道路进...
  • 年底前，洛北城区三供一业供热改造将...
  • 李亚主持召开市委常委会议 研究第36届...
  • 爷爷倒车撞死孙子 交警提醒：这些汽车...
  • 洛阳42辆800公里以上班线客运车辆已安...
  • 提醒！5月1日起乘火车和飞机举止不当...
  • 春到河洛 牡丹花开
  • 洛阳这9家单位使用（销售）不合格消防...
  • 国内首家生物诊疗制品研发中心落户洛阳
    		•
    百姓呼声
    市会展办:今年牡丹花会时间为4月5日-5月5日
    异地户口常住洛阳的老人能在社区体检吗
    精彩图片
    春到河洛百花开
    洛阳滨河南路新添两座...
    春到河洛 牡丹花开
    汝阳县柏树乡华沟村：...
    精彩热帖

    陕西地坑院

    花之娇艳

    洛浦晨钓

    青青柳色新
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605