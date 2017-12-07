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不夷不惠（河洛典故）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-21 10:04

　　“夷”，伯夷，商末孤竹国(今河北卢龙西一带)国君的儿子，因在父亲死后，和弟弟叔齐互相推让王位而闻名于世。这兄弟俩谁也不肯当国君，于是一起出逃，途中遇到武王伐纣，扣马劝谏“以臣弑君，可谓仁乎”。天下归周后，兄弟二人隐居首阳山，不食周粟，结果被活活饿死。

　　“惠”，柳下惠，春秋时期的思想家、教育家、政治家，被尊为中国传统道德的典范，其“坐怀不乱”的故事流传后世。除了“坐怀不乱”，柳下惠被后世称道的还有他曾做过法官，坚持“以直道事人”。

　　“不夷不惠”，做人不学伯夷，也不学柳下惠。

　　《资治通鉴》记载，公元127年，东汉朝廷征召黄琼到朝廷做官。

　　“琼将至，李固以书。”黄琼快到洛阳时，司徒李郃(hé)的儿子李固给他写了一封信，信中说：“君子谓伯夷隘，柳下惠不恭。不夷不惠，可否之间，圣贤居身之所珍也。”

　　李固这句话的意思是，正人君子认为伯夷心胸狭隘(阻拦武王伐纣，不食周粟)，而柳下惠太傲慢(太正直)，既不效法伯夷，又不效法柳下惠，而是选择在两者之间，既不狭隘又不傲慢，这才是圣贤做人的准则。

　　李固接着说：“一个人，如果真正愿意头枕山峰，身卧山谷，步巢父、许由的后尘，那就罢了。如果认为自己应当出来报效朝廷，拯救百姓，现在正是时候。”

　　很显然，他是在提醒黄琼，不干就不干，干了就要好好干，一定要上对得起天子，下对得起百姓。

　　黄琼果然不负李固的期望，到了朝廷，先被任命为议郎，后来升为尚书仆射。

　　因为过去曾跟着父亲黄香在尚书台待过，熟悉各种典章制度，所以任职后，黄琼对诸般事务可谓轻车熟路。在朝堂上议论国家大事，他的意见别人往往反驳不了。他还数次单独上疏言事，“上颇用之”。（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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