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杨体锐烈士墓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-21 10:01

　　杨体锐烈士墓

　　杨体锐烈士墓位于孟津县小浪底镇班沟村，南眺嵩洛，北望黄河。墓地苍松翠柏掩映，占地约100平方米。

　　杨体锐(1892年—1913年)，字姿英，班沟村人，曾就读于河南陆军小学。武昌起义后，他投入中国同盟会会员张钫率领的“秦陇豫复汉军”参加革命，先后任连长、模范团大队长，后被选送至南京陆军军官预备学校学习。

　　二次革命时期，黄兴委任杨体锐为豫西讨袁军司令，联络中原一带革命力量，反对袁世凯复辟帝制，为南方讨袁军进军开辟道路。正当杨体锐准备武装起义时，因叛徒告密，杨体锐被捕，他虽遭严刑拷打，始终坚贞不屈，于1913年8月4日英勇就义，年仅21岁。就义前，他寄给家人的遗书，正面写着“杨体锐捷报”，提到“孙(杨体锐自称)未得为国灭贼，又被贼捕，死不足惜，人固有一死，此固孙所乐”，体现了革命志士大义凛然、视死如归的革命精神。

　　杨体锐就义后，遗体由其老师郭明山运回班沟村。杨体锐之妻王氏于1969年病故，终年80岁，1974年与杨体锐合葬，墓前竖墓碑一块。2009年，孟津县政府、县政协又竖立杨体锐烈士纪念碑，碑后刻记杨体锐烈士事迹。

　　目前，杨体锐烈士墓保存完好，成为当地重要的爱国主义教育基地。 (图片由市文物局提供)（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 李明）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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