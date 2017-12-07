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偃师寿圣寺：帝敕禅院寿圣寺（洛阳伽蓝新记）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-21 09:57

　　南大寺山门

　　寿圣寺又名南大寺，坐落在偃师老城(原偃师县城)南大街西，衙门街南，即今天的老城村南关。据有关碑刻记载，该寺院原名泗洲院，宋时改名寿圣禅院，后又称寿圣寺，当地民众一般称其为南大寺。

　　《县志》有载曾经辉煌

　　寺院坐北面南，南北长270米，东西宽95米。该寺院地处老县城南部，寿圣寺的前门与偃师老城的南城墙仅一路之隔，香客们从南城门内向西走几十步即到寺院门口。

　　据《偃师老城大事记》介绍，这座寺院面积虽说不大，但结构极具匠心：有院落、殿堂、回廊、曲径，有开门见山水的山门门楼，也有深藏不露的偏厢，更有可供人极目远眺的高耸舞楼。据《清乾隆偃师县志·卷二十八·金石录(下)》(以下简称《县志》)所载的“宋敕赐寿圣禅院额碑”中所记文字“偃师泗洲院一所，舍屋共三十五间”可知，寺院建筑规模在宋代已实不算小了。

　　寺院建筑中最让人称赞的当数大雄宝殿了。

　　综合《县志》《老城大事记》等有关记载知，大雄宝殿内正中供奉释迦牟尼铜铸佛像一尊，高达4.8米。释迦牟尼佛像左右，分塑阿难和迦叶两位尊者。庄严、聪明而多闻的阿难仪容俊秀端庄，令人见之心生欢喜。人格清廉、深受佛祖信赖的迦叶，颇像一位慈祥睿智的长者。在宝殿内东侧，奉祀有铜铸关公佛像一尊，高2米多，塑造了关公读《春秋》的经典形象，线条清晰流畅，将美髯(rán)公的威风和洒脱展现得淋漓尽致。大雄宝殿内西侧奉祀的是“观音站水莲花”铜佛像一尊，俗称“水莲母”，做工精美，衣袂飘带，风趣自然。在大雄宝殿内东西两壁，排列有铁铸十八罗汉形象，形态各异，栩栩如生。

　　古刹沧桑碑刻实录

　　据附近居民介绍，虽不确定这座寺院始建年代，但能确定的是，这必然是一座千年古寺。证据就是以下这些碑刻，虽然这些碑刻现在已丢失，但《县志》对其曾有过详细记载。

　　据《县志》记载，寿圣寺内有一通宋代碑刻，名为“宋寿圣禅院卵石塔记”，楷体书写。据清代金石学家武亿考释：“卵石塔记，为僧守节记也。守节以碑可见者，有‘宁村人，俗姓吕氏’诸字。”后面题写“太平兴国三年十一月丁亥八日甲午建立”。

　　另《县志》载“宋重修泗洲大圣殿碑记”，行书书写，正文字迹模糊难辨，唯有后面刻写年月可认，即“大宋天圣六年岁次戊辰三月”与“庆历四年二月”两列，武亿考释：“盖记文与立石非一时也。”

　　《县志》还载“宋敕赐寿圣禅院额碑”，楷书书体，上面记录了：宋神宗熙宁元年(公元1068年)二月，经河南府奏请，神宗皇帝敕旨将“泗洲院”更改为“寿圣院”。

　　《县志》又载“宋健经幢记”，楷书体，因石刻剥蚀严重，不见具体年月，仅见有“某妻左氏、某妻赵氏、某妻马氏”等，系女信佛者刻立。另有“宋王氏建经幢”，亦为楷书体，此石年号亦缺，唯载有“大宋国河南府缑氏县解贾村琅琊王氏”。再有“宋半截石幢”，不见具体年月。《县志》还记载有北齐天统三年(公元567年)的“齐宋买造像记”及“齐吴洛族供碑”均立于偃师老城寿圣院内。这些碑刻是寿圣寺目前见于碑刻的记载，是分析考证寺院年代的实物证据。

　　《清乾隆偃师县志·卷四·陵庙记》记有：“寿圣寺，在县治南；宋熙宁二年，敕赐寿圣禅院，石刻在寺中。”

　　时逢盛世寺庙复建

　　据南宋郑樵《中国通史》云：“在县南，元至正十一年(公元1351年)建，明洪武十五年(公元1382年)修，置僧会司于内。”即明清两代约500年间，偃师统领所有佛教寺院、僧尼教务活动的机关——僧会司，设署于此。

　　另据《县志》记载，1931年和1935年，伊洛河两次暴涨，水淹偃师老城，寿圣寺也未能幸免，除大雄宝殿、后大殿及部分院墙尚存外，其余殿舍坍塌殆尽。水灾过后，寿圣寺以东、舞楼以南和后大殿以北，变成了连成一片的水域，僧侣们除了在二门以南用石头垒砌起一条可供人通行的小路外，又在大雄宝殿南面，朝西向开了个大门以供出入。这样，寿圣寺就仿佛坐落在半岛之上，一时间成为县城一景。

　　综合所有史料记载及口传，可知该寺院始建年代最起码在北齐天统三年(公元567年)或者是更早，此后，历经唐、宋、元、明、清、民国时期，一直沿袭至今，并且在宋代达到了鼎盛期。

　　当下适逢盛世，人们安居乐业，一批信众多方筹募资金， 2015年，重建寿圣寺项目启动，该项目位于原址正南，中间仅隔一条华夏路，占地面积约4亩。内设有山门、正殿、后殿、偏殿等多座建筑。目前，正殿已初具规模。正殿坐落在高台之上，面南背北，是一座歇山顶，面阔五间仿古建筑。（张英华 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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