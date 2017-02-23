洛阳市积极构建四级联动体系、推广“三社联动”模式 推进城市社区党建创新发展

近年，我市始终坚持以人民为中心的发展思想，推进城市基层党建创新发展，为完善城市治理体系、增强城市治理能力、提高人民群众生活质量服务，让群众在城市生活得更方便、更舒心，使广大群众更加自觉地热爱党、跟党走。

清晨和傍晚，瀍河区五股路街道龙泉社区的“艺苑”特色党支部会组织形式丰富的文艺活动，辖区到处是浓浓的“文化味”；老城区西关街道党工委开展“双上门、五确定”活动，组织党员定期为辖区残疾人、重病号和80岁以上老人上门服务；涧西区着力打造特色开放式组织生活基地，为基层党组织开展组织生活提供服务……

近年，我市始终坚持以人民为中心的发展思想，推进城市基层党建创新发展，为完善城市治理体系、增强城市治理能力、提高人民群众生活质量服务，让群众在城市生活得更方便、更舒心，使广大群众更加自觉地热爱党、跟党走。

坚持党建引领，构建四级联动体系

去年，在吉利区河阳新村社区举办的一场网格民情“活字典”比赛中，网格员马妙红在短短3个小时内正确默写了864户居民信息，赢得辖区居民点赞叫好。

通过统筹协调各方力量，河阳新村社区形成了社区党总支书记负责社区、支部书记负责片区、支部委员负责网格、党小组长负责楼栋、党员志愿者负责家庭的“五级负责”管理网络，使网格员走家串户、上门服务成了常态。

党的工作要在城市基层落地生根，就要坚持党建引领，通过构建市委宏观指导、区委指挥协调、街道党工委统筹推进、社区党组织具体落实的四级联动工作体系，发挥街道社区党组织领导核心作用。

如今，我市各社区党组织通过运用“一征三议两公开”工作法，及时召开社区党建联席会议，吸纳了1185个驻区单位与社区实现事务联商、组织联建、活动联办、平安联创，服务群众由社区“独唱”变为区域“合唱”，打出了“组合拳”的威力。去年以来，驻区单位共享场地241处，为居民办理各类实事3064件，受益群众近10万人次。

推广“三社联动”，织密城市社区服务网

市委书记李亚指出，“三社联动”是城市社区治理的一种有效形式。要走一条以社区党的建设为引领的，以社区、社工、社会组织“三社联动”为依托的城市治理新路子。

居民有服务需求，通过网页、手机APP或拨打电话，就能完成服务项目“下单”，针对有特殊情况的居民，社区人员还将上门服务……如今，随着涧西区“三社联动”服务系统不断完善，居民可就近选择任意社区办理个人事项，由受理社区与户籍地社区之间进行后台数据核实，把“群众带着材料跑”变成了“网络带着信息跑”。

为进一步提升社区党组织服务功能，近年，我市坚持推行社区、社会组织和社会工作专业人才三者资源共享、优势互补的“三社联动”模式，通过建立健全政府购买社会服务制度，将原本一些由社区承接或协助开展的物业、养老、青少年服务等工作，转移给更为专业的社会组织和社工承担。

截至目前，全市已培育社区便民服务促进会等580个优秀的社区社会组织和民办专业社工机构，洛阳市心理咨询师协会等57家社会组织、329个特色服务商家分批进驻和录入信息平台，涵盖社工类、教育类等贴近群众生活的86项服务，“社区搭台、社会组织唱戏”的局面已初步形成。

创新工作模式，提高街道社区党建水平

为适应城市发展新形势，我市坚持以“河洛党建计划”为统领，印发了《关于加强城市基层党建工作全面推进“河洛党建计划”的实施意见》，提出向全国先进水平对标看齐，着力构建全区域统筹、多层级联动、各领域融合的城市基层党建新格局等相关意见20条。

强化“红色引领”，健全工作体系。推进街道(乡镇)社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强街道社区党组织统筹协调能力，完善四级联动工作体系，同时，建立完善以联席会议为主要形式的议事机制，定期对城市基层党建工作进行研究谋划、分析研判、统筹协调、督促落实。

推行“三个清单”，完善社区治理机制。全面推行需求、资源、项目“三个清单”协商机制，形成党建和民生实事项目清单，进一步推动资源共享。我市将不断完善“一征三议两公开”工作法等基层民主科学决策机制，组织居民围绕困难帮扶、环境整治、物业管理等问题开展自治活动。

建设“红色阵地”，提升社区保障水平。通过组织机关、企事业单位党组织的在职党员到社区“双报到”，实现服务社区建设、服务居民群众“双服务”。同时，我市还规定社区党组织工作经费和服务群众专项经费每年不得低于10万元，主要用于社区服务、党群活动、访贫问苦等事项。

党建引领、“三社联动”、提升服务……如今，我市不断增强城市治理能力，稳步提升服务群众的能力和水平，汇聚起推动城市发展和社会治理的强大正能量，为城市改革发展稳定提供了坚强组织保障。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 陈怡平）