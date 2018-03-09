今天春分 洛阳气温0℃到13℃

今天多云转晴天，偏东风2级到3级，气温0℃到13℃；明天全区多云，偏东风2级到3级，气温1℃到20℃。

在中国国花园的催花大棚里，“性急”的牡丹已盛开 洛阳晚报记者 李卫超 特约通讯员 邵安领 摄

昨日早上起床，想必不少人还是感觉有些冷，不过这种冷已不是冬天那种刺骨的冷。

距第36届中国洛阳牡丹文化节开幕还有不到一个月时间，当下，公园里的牡丹已含苞待放，有些早开品种已经盛开。昨日，小记得知一名同事扛着相机到中国国花园拍摄早开品种的牡丹，忍不住让他发来几张牡丹的靓照一睹为快。

不知道忙碌的您留意没，今天是二十四节气的春分。这一天，太阳直射地球赤道，白天与黑夜“平分秋色”，即昼夜长度一样，都是12个小时，没有掺杂一点儿水分。俗话说：吃了春分饭，一天长一线。今天往后，白天慢慢变长，黑夜慢慢变短。有这等良辰美景，老天是想把白天挽留住，以便我们能多出去走走，别躺在床上睡懒觉。

惊蛰柳如烟，春分花似锦。此时，春风和煦，阳光明媚，不仅适合踏青，也是采摘野菜的好时节。在晚报天气版QQ群里，早就有人忍不住晒采摘的野菜了。鲜嫩的野菜下了锅，冒出来的不是热气，而是春天的味道。

“吃了荠菜，百蔬不鲜。”荠菜是这个时节比较常见的野菜，像锯齿的荠菜叶在每年三四月最为鲜嫩，大江南北随便找片田野，就能发现它的踪影，无论清炒做汤，还是剁碎做馅儿，吃一口满是春天的味道。说到这儿，小记想起家中冰箱里冷冻的荠菜。将春天采摘的荠菜，脱水后团成团子放进冰箱冷冻，以备包饺子时使用。荠菜饺子，人间美味！

说起香椿鸡蛋，想必不少人会流下口水。当下，也是吃香椿的好时节。不过，由于它本身有一股特殊味道，爱它的人爱到骨头里，嫌弃它的人无论如何也接受不了。不同于一般野菜，香椿含有丰富的维生素E和蛋白质，多搭配鸡蛋、豆腐等食用。

最后，让我们来看看天气情况。市气象台预计，今天多云转晴天，偏东风2级到3级，气温0℃到13℃；明天全区多云，偏东风2级到3级，气温1℃到20℃。省气象台发布霜冻蓝色预警，预计今天上午，全省大部分地区地面最低温度在0℃以下。小记在此提醒您，气温总体在上升，但别急着“要风度不要温度”，一定要注意保暖。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）