洛阳一男子酒后驾车竟向警察吹嘘车技好 酒驾也没事

昨日，车站交巡大队民警给小记说了一件事儿：男子杨某酒后驾车载着好友要上高速公路，我们在高速公路上站口将其拦下后，他还笑着说自己车技好，酒驾也没事，真不知道他说这话的底气从何而来！

昨日，车站交巡大队民警给小记说了一件事儿：男子杨某酒后驾车载着好友要上高速公路，我们在高速公路上站口将其拦下后，他还笑着说自己车技好，酒驾也没事，真不知道他说这话的底气从何而来！

车站交巡大队民警张正伟说，19日23时许，他和同事在郑卢高速周山站上站口执勤期间，对一辆准备上高速公路的白色路虎越野车进行盘查。他们示意司机停车接受检查，司机是一名中年男子，车内弥漫着酒味儿。

民警现场对该司机进行酒精检测。“好家伙，检测结果显示，该司机每100毫升血液中酒精含量为123毫克，属于醉酒驾驶。”民警说，该司机见自己要被带上警车，他竟说“我车技好，刚刚喝了不足半斤白酒，喝点儿酒开车也没事”。

民警得知，涉嫌醉驾的司机姓杨，今年38岁，准备驾车载着好友前往新安县城。随后，民警将杨某带回大队进行抽血化验取证。

“可能是意识到事情不妙，杨某在我们把车刚停到大队门口时，竟趁机下车跑到附近一小区，我们紧追其后，在小区一角落处将他控制。”民警说，目前，杨某驾驶的车辆已被暂扣，警方正对杨某涉嫌醉驾一事作进一步调查。（洛阳晚报记者 郭学锋）