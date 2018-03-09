洛阳一男子靠在桥栏上休息 一不留神悲剧了……

昨日，市民秦先生告诉小记一件事儿：一男子不慎从洛阳桥上跌落水中，我发现后立即报警，最终专业救援人员赶到，把落水男子救起，好在人没有大碍。

昨日，市民秦先生告诉小记一件事儿：一男子不慎从洛阳桥上跌落水中，我发现后立即报警，最终专业救援人员赶到，把落水男子救起，好在人没有大碍。

昨日5时许，晨练的秦先生在洛阳桥西半幅忽然听到有人喊“救命”。他环顾四周没发现异常，以为自己听错了，不料一转身，又听到呼救声，声音似乎来自桥下。秦先生往桥下看，果然，他看到在一个桥墩附近有一名中年男子，男子站在水里，浑身直打哆嗦。

秦先生一边安抚对方，一边拨打110报警。市神龙水上义务搜救队队员闻讯赶到，落水男子膝盖以下被水淹没，周边水域则深不见底。搜救队队员跳入水中，成功将落水男子营救上岸。此时，急救人员与车站派出所民警也赶到现场，大家一起将落水男子抬上救护车，送往附近医院救治。

昨日上午，记者在医院见到落水男子李先生。李先生说，他当时骑着摩托车去新区，行至事发地时，因头晕就停下车靠在桥栏上休息，不料一不留神掉了下去。“幸亏水深，我只是臀部有些肿，其他没有大碍。”李先生说。（洛阳晚报记者 山军伟 通讯员 张波）