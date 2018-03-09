李亚主持召开市委常委会议 研究第36届中国洛阳牡丹文化节筹备工作

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会议，研究第36届中国洛阳牡丹文化节筹备工作，对做好防范化解重大风险攻坚战、机关党的工作、村(社区)“两委”换届选举工作提出要求。

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会议，研究第36届中国洛阳牡丹文化节筹备工作，对做好防范化解重大风险攻坚战、机关党的工作、村(社区)“两委”换届选举工作提出要求。

市委常委胡衡庐、吴孟铎、赵会生、黄为忠、杨炳旭、娄会峰、王敬林、王琰君、尚英照、何伟出席会议，李少敏、刘应安、张世敏、魏险峰、李金迎、曲海滨、高建伟、李钢锤，市直相关部门负责同志等列席会议。

会议强调，要把准“牡丹文化”“以节惠民”这一主题主脉，将牡丹文化节与改革开放40周年、洛阳解放70周年纪念活动和“一带一路”建设等结合起来，与开启新征程、迈进新时代、绘就新蓝图结合起来，努力使牡丹文化节成为弘扬优秀文化、促进多产融合、建设美丽城市、幸福广大群众的纽带和平台。要坚持“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨，推进各项工作全面巩固提升。要抓好城建提升，确保33项城建重点项目在牡丹文化节前完工惠民，广泛开展“治乱”“治脏”“治污”“治违”“治差”专项行动，深入推进文明城市创建和百城建设提质工程；抓好经贸活动，按照求真务实、做好前期、积极对接的要求，严把项目签约关；抓好文化传承创新，加快推进隋唐洛阳城国家历史文化公园、大运河文化带等重大项目规划建设，对接实施好世界古都论坛、大运河文化论坛等重点活动，持续推进“博物馆之都”建设；抓好产业升级，谋划实施园林观赏等产业的转型升级，加快由“门票经济”向“产业经济”、“旅游城市”向“城市旅游”转变；抓好以节惠民，在完善“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策基础上，新推出“文化消费有补贴”政策，通过实施“5+1”惠民政策，更好满足人民日益增长的美好生活需要；抓好宣传推介，加大对洛阳旅游资源、旅游产品、牡丹产品等推介力度，不断提升洛阳美誉度。要认真落实中央八项规定和实施细则精神，守住安全底线，强化协调配合，狠抓工作落实，以良好形象和有序环境迎接各地宾朋。

会议审议了《洛阳市防范化解重大风险攻坚战实施方案》。会议强调，各级各部门要增强忧患意识、树立底线思维，切实做到“心中有数”，不断提高防范化解各种风险的意识和能力。要按照全面排查、弄清底子、找准根源、吃透政策、清晰分类、精准施策的要求，紧盯重点领域，做到“手中有策”，有效防范化解金融风险，严格防控政府债务风险，妥善处置“问题楼盘”，切实维护社会稳定，确保意识形态平稳可控，牢牢守住不发生系统性风险底线。要提升政治站位，加强组织领导，做到“肩上有责”，层层压实责任，加强监测预警，确保求实求效，促进全市经济社会持续健康发展。

会议传达了全省机关党的工作会议暨纪检工作会议精神，审议了《关于认真做好全市村(社区)“两委”换届选举工作的实施意见》,并对进一步做好相关工作提出要求。

会议还研究了其他事项。 （洛阳日报记者 李江涛 李东慧）