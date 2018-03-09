超载近百吨 这俩司机胆儿真大！

11日5时许，偃师市交警大队执勤人员在偃师市山化镇一卡口执勤时，发现两辆核载49吨的重型货车，竟分别拉了145吨和147吨的货！要不是检测数据在过磅检测仪上清晰地显示着，连交警都不敢相信还有如此胆大的司机。

近日，小记从偃师市交警部门了解到：11日5时许，偃师市交警大队执勤人员在偃师市山化镇一卡口执勤时，发现两辆核载49吨的重型货车，竟分别拉了145吨和147吨的货！要不是检测数据在过磅检测仪上清晰地显示着，连交警都不敢相信还有如此胆大的司机。

一开始，两名司机董某和许某都不愿向执勤人员出示驾驶证和行驶证。在交警耐心劝导和教育下，两名司机最终出示了车辆手续，并将车开至过磅点称重。

没想到，过磅检测仪显示的数据让执勤人员吃了一惊，这两辆核载49吨的货车竟然分别拉了145吨和147吨的货，超载率200%以上。因为货物实在太重，其中一辆货车的承重弹簧板都被压断了。交警当场对这两辆违法车辆进行查扣，两名司机各被处以罚款1500元、计6分的处罚。

目前，交警部门正在高速公路引线、310国道、207国道等交通要道开展超载货车盘查行动，打击货车超载违法行为。交警提醒，货车超载导致的侧翻、追尾等事故并不少见，且屡屡酿成惨剧，为了一时利益而冒险超载，是对自己和他人的不负责。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 田贝贝）